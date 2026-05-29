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मऊ पहुंचे सीएम योगी, 392 करोड़ की सौगातों से गूंजा मधुबन,114 प्रोजेक्ट्स का हुआ शिलान्यास!

Mau News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को जनपद मऊ के दौरे पर पहुंचे. मधुबन स्थित गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जिले को 392 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 114 विकास परियोजनाओं की सौगात दी.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 29, 2026, 12:41 PM IST
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मऊ पहुंचे सीएम योगी, 392 करोड़ की सौगातों से गूंजा मधुबन,114 प्रोजेक्ट्स का हुआ शिलान्यास!

Mau News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को जनपद मऊ के दौरे पर पहुंचे. मधुबन स्थित गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जिले को 392 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 114 विकास परियोजनाओं की सौगात दी.  सीएम ने इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर मऊ के विकास कार्यों को नई गति प्रदान की. 

मौसम की मार और कार्यक्रम में विलंब
मुख्यमंत्री का आगमन सुबह निर्धारित समय पर होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनके कार्यक्रम में थोड़ा विलंब हुआ.  हालांकि, निर्धारित समय से देरी के बावजूद गांधी मैदान में भारी जनसमूह मौजूद रहा.  हैलीपैड से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया.  मंच से पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और जिले के विकास के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की. 

लोकार्पण और शिलान्यास
मंच से मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.  इस दौरान उन्होंने कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और सहायता राशि भी वितरित की. मुख्यमंत्री के संबोधन का मुख्य केंद्र बिंदु मऊ का सर्वांगीण विकास और जनता को मिल रही सरकारी योजनाओं का लाभ रहा.  मधुबन के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ताजोपुर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने ग्रामीण सैनिक अस्पताल, ताजोपुर का विधिवत उद्घाटन किया.  इस अस्पताल के शुरू होने से क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी. 

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विपक्षी नेताओं की घेराबंदी और 'हाउस अरेस्ट'
मुख्यमंत्री के मऊ आगमन को लेकर प्रशासन बेहद सतर्क और मुस्तैद रहा.  जनसभा के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे.  विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की योजना बना रहे विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भनक लगते ही पुलिस सक्रिय हो गई. 

प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रमुख विपक्षी नेताओं को उनके घरों में ही 'हाउस अरेस्ट' कर दिया. इतना ही नहीं, इन नेताओं के फोन कॉल और बातचीत पर भी कड़ी निगरानी रखी गई ताकि वे किसी तरह के विरोध प्रदर्शन की रणनीति न बना सकें.  मुख्यमंत्री के प्रस्थान करने तक विपक्षी नेताओं के घरों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे क्षेत्र में हलचल बनी रही। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला सुरक्षित रूप से रवाना हो गया. 

यह भी पढ़ें : आगरा में बड़ा एक्शन: करोड़ों की जमीन जालसाजी में सपा नेता विवेक यादव अरेस्ट
 

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