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मऊ से सीएम योगी का बड़ा संदेश, बोले- अब माफिया और गुंडों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं

Mau News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मऊ जिले को 392 करोड़ रुपये से अधिक की 114 विकास परियोजनाओं की सौगात दी. गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: May 29, 2026, 06:12 PM IST
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मऊ से सीएम योगी का बड़ा संदेश, बोले- अब माफिया और गुंडों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं

Mau News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मऊ जिले को 392 करोड़ रुपये से अधिक की 114 विकास परियोजनाओं की सौगात दी. गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास, कानून व्यवस्था, ग्रामीण प्रगति, किसानों के हित और युवाओं के भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश की प्रगति तभी संभव है जब वहां विकास के साथ-साथ सुरक्षा और सुशासन का माहौल भी मजबूत हो.

कानून व्यवस्था को लेकर दिया सख्त संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में अब कानून का राज स्थापित हो रहा है और किसी भी तरह की अराजकता या अपराध के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों, सामाजिक कार्यक्रमों या आम नागरिकों की सुरक्षा में व्यवधान डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों और धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में लोग पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और व्यापारी, महिलाएं तथा आम नागरिक बिना भय के अपना काम कर पा रहे हैं.

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विकास को बताया अच्छी सरकार की पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार की पहचान विकास कार्यों से होती है. सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल और पेयजल जैसी सुविधाएं किसी जाति, वर्ग या क्षेत्र को देखकर काम नहीं करतीं, बल्कि उनका लाभ हर नागरिक तक पहुंचता है. उन्होंने कहा कि जब विकास परियोजनाएं जमीन पर उतरती हैं तो उसका फायदा पूरे समाज को मिलता है. इसी सोच के साथ प्रदेश में लगातार बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है.

मऊ की ऐतिहासिक पहचान का किया जिक्र

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने मऊ को क्रांतिधरा बताते हुए जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अनेक महान व्यक्तित्वों और समाज सुधारकों की कर्मभूमि रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और आने वाले वर्षों में यह पूर्वांचल के महत्वपूर्ण विकास केंद्रों में शामिल होगा.

गरीब, युवा, महिला और किसान पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का केंद्र गरीब, युवा, महिला और किसान हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश में आवास, शौचालय, राशन, स्वास्थ्य और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब समाज के कमजोर वर्ग मजबूत होते हैं तो प्रदेश और देश दोनों तेजी से आगे बढ़ते हैं.

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर

सीएम योगी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया है और नए मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं. मऊ में बन रहे मेडिकल कॉलेज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा.

किसानों के हितों की भी की चर्चा

मुख्यमंत्री ने किसानों को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि सरकार उनकी आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने घोसी चीनी मिल के विस्तार के लिए प्रस्ताव मांगा और भरोसा दिलाया कि किसानों के हित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

मऊ में सड़क, पेयजल और शिक्षा पर होगा बड़ा काम

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनमें सड़क निर्माण, ग्रामीण पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस आधारभूत ढांचा, पर्यटन और नगर विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं. इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद जिले में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा, शिक्षा सुविधाएं मजबूत होंगी और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा. कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने लोगों से गर्मी और बदलते मौसम को लेकर सतर्क रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी, लू और आंधी-तूफान के दौरान सावधानी बरतना जरूरी है. उन्होंने लोगों से पर्याप्त पानी पीने, खुले में अनावश्यक रूप से न निकलने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी.

विकास और सुरक्षा को बताया आगे बढ़ने का रास्ता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश का विकास केवल बड़ी परियोजनाओं से नहीं, बल्कि आम लोगों के जीवन में आने वाले बदलावों से मापा जाता है. उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं जितनी मजबूत होंगी, प्रदेश उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा. मऊ में शुरू हुई 114 विकास परियोजनाओं को उन्होंने जिले के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इनसे क्षेत्र के लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और विकास की नई संभावनाएं पैदा होंगी.

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