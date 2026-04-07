आजमगढ़ में सियासी भूचाल! होर्डिंग में अखिलेश यादव की तुलना रहमान डकैत से की, 'ल्यारी राज' पर मचा बवाल

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित जौनपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, अमेठी, गोंडा, हरदोई, सीतापुर के बाद आजमगढ़ में भी विवादित होर्डिंग ने सियासी माहौल गरम कर दिया है. इस होर्डिंग में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तुलना पाकिस्तान के ल्यारी शहर के रहमान डकैत से की गई है. इससे क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है. होर्डिंग पर लिखा है आपको क्या चाहिए धुरंधर काम या अखिलेश का ल्यारी राज?. इस संदेश में पाकिस्तान के कराची स्थित ल्यारी इलाके का जिक्र है, जो कभी गैंगवार और हिंसा के लिए कुख्यात रहा है. हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर 2 में इस इलाके का उल्लेख किया गया है.

अखिलेश के कार्यकाल पर निशाना साधा गया है

आजमगढ़ जिले के तिराहे व चौराहों पर लगे होर्डिंग में अखिलेश यादव के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए उस दौरान हुई हिंसा और दंगों का जिक्र किया गया है. वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई को प्रमुखता से दर्शाया गया है. यह विवादित होर्डिंग यूथ अगेंस्ट माफिया नामक संगठन द्वारा लगाई गई है. यहां 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की राजनीतिक होर्डिंग लगाए जाने से आजमगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई है.

सपा प्रवक्ता का बयान सामने आया

बता दें कि जिले में समाजवादी पार्टी के 2 सांसद, 10 विधायक और 2 एमएलसी हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इनके तरफ से इस विवादित होर्डिंग पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. हालांकि इस विवादित होर्डिंग पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने बयान जारी कर कहा कि ल्यारी राज असल में उत्तर प्रदेश में 2017 से शुरू हुआ है और इस ल्यारी राज में कोडीन माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, जल माफिया सहित तमाम माफिया गिरोह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि होर्डिंग में जिसे धुरंधर दिखाया जा रहा वह वास्तव में पीडीए उत्पीड़न का धुरंधर है, भ्रष्टाचार का धुरंधर है, जातिवादी माफियाओं को संरक्षण देने का धुरंधर है. प्रदेश की जनता को यह हकीकत देखना चाहिए.

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