बलिया में दलित की मौत के बाद मचा हड़कंप, दारोगा-ग्राम प्रधान समेत 6 पर FIR

दारोगा, ग्राम प्रधान समेत 6 के खिलाफ एफआईआर

हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए. अधिकारियों ने गायघाट के खेदू चौराहा पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को किसी तरह समझाया. इस पर पुलिस द्वारा ग्राम प्रधान आशुतोष शंकर सिंह लालू सहित सूरज कनोजिया, मनीष यादव, उप नीरिक्षक सचिन सरोज, कांस्टेबल अंकित सिंह तथा सूरज कनौजिया के एक अज्ञात रिश्‍तेदार सह‍ित कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई. इसके पश्चात दोपहर में मृतक का अंतिम संस्कार हुकुमछपरा गंगा घाट पर किया गया. परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.