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बलिया में दलित की मौत के बाद मचा हड़कंप, दारोगा-ग्राम प्रधान समेत 6 पर FIR

Ballia News: दो पक्षों में विवाद के बाद पुलिस एक दलित व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई थी. आरोप है कि पुलिस की कथित पिटाई के बाद दलित व्यक्ति की मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 12, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:09 PM IST
बलिया में दलित की मौत के बाद मचा हड़कंप, दारोगा-ग्राम प्रधान समेत 6 पर FIR
Image Credit: Ballia Police

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