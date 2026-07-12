बलिया में दलित की मौत के बाद मचा हड़कंप, दारोगा-ग्राम प्रधान समेत 6 पर FIR

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मनोज चतुर्वेदी/बलिया: बलिया के रेवती थाने में एक दलित व्यक्ति की कथित पिटाई से मौत के मामले ने हड़कंप मचा दिया है. आरोप है कि दो दिन पहले पुलिस दलित व्यक्ति को घर से उठा ले गई. आरोप है कि थाने में पिटाई से दलित व्यक्ति की मौत हो गई है. रविवार को गुस्साए परिजनों ने पुलिसवालों पर हत्या की एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया.
यह है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, 7 जुलाई को गायघाट में दो पक्षों में विवाद हो गया था. 8 जुलाई को दोपहर करीब 12 बजे दो कांस्टेबल दलित कामजी गोंड को थाने लेकर गई. पूछताछ के दौरान कथित पिटाई के बाद कामजी गोंड की तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद कामजी गोंड को वाराणसी रेफर कर दिया गया. शनिवार को कामजी गोंड की इलाज के दौरान मौत हो गई. शनिवार शाम को कामजी गोंड का शव घ्ज्ञर पहुंचा तो परिजन आक्रोशित हो गए.
परजिनों ने सड़क जाम किया
रविवार सुबह गुस्साए परिजनों ने पुलिसवालों पर हत्या की एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे. इतना ही नहीं गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया. परिजनों का आरोप यह भी है कि जब वे कामजी गोंड का शव बलिया ला रहे थे, तो गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने शव छीनकर जबरदस्ती अंतिम संस्कार करवाने लगी थी. मृतक के पिता विशाल ने पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है.
दारोगा, ग्राम प्रधान समेत 6 के खिलाफ एफआईआर
हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए. अधिकारियों ने गायघाट के खेदू चौराहा पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को किसी तरह समझाया. इस पर पुलिस द्वारा ग्राम प्रधान आशुतोष शंकर सिंह लालू सहित सूरज कनोजिया, मनीष यादव, उप नीरिक्षक सचिन सरोज, कांस्टेबल अंकित सिंह तथा सूरज कनौजिया के एक अज्ञात रिश्तेदार सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई. इसके पश्चात दोपहर में मृतक का अंतिम संस्कार हुकुमछपरा गंगा घाट पर किया गया. परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
क्या बोले सीओ साहब?
वहीं, क्षेत्राधिकार आलोक गुप्ता ने बताया कि गायघाट थाना रेवती की तथाकथित पुलिस पिटाई के बाद मृत्यु हो जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो 7 जुलाई को गायघाट में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें सूरज कुमार रजक द्वारा दो व्यक्तियों पर लिखित शिकायत के बाद 8 जुलाई को पूछताछ के लिए कामजी गोंड को थाने लेकर गई थी. जिनको सकुशल गांव के ही मनीष यादव के साथ सकुशल सुपूर्द कर दिया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज और सुपूर्दगी का फोटो वीडियो उपलब्ध है.