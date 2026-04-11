अतीक-मुख्तार को किसने पाला पोसा? आजमगढ़ में केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर पलटवार

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. यूपी में एसआईआर को लेकर सपा की ओर से उठाए जा रहे सवालों को डिप्टी सीएम ने अनर्गल बताया है. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष नियम कानून से नहीं चल रहा है.

केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला

दरअसल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ के कप्तानगंज क्षेत्र के बड़सरा खालसा में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व एमएलसी विजय बहादुर पाठक के आवास पर उनके पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे. इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची (SIR) से नाम हटाए जाने के अखिलेश यादव के दावों पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने सत्ता में रहते हुए शायद ऐसा किया होगा, इसलिए उनकी सोच आज भी वैसी ही है, लेकिन भाजपा का संगठन बूथ स्तर तक बेहद मजबूत है.

डिप्टी सीएम ने दिया सुझाव

उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में सुधार एक संवैधानिक प्रक्रिया है. नाम कटने के कई वैध कारण होते हैं, जैसे मतदाता का निधन हो जाना, स्थान परिवर्तन हो जाना, किसी अवैध घुसपैठिए का नाम हटाया जाना. डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव के बयानों को नौटंकी करार देते हुए कहा कि आरोपों की राजनीति करने के बजाय उन्हें चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि जिनके नाम कटे हैं, वे फॉर्म-6 भरें. गलत नाम कटवाने वालों के लिए फॉर्म-7 है. किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अतीक और मुख्तार को किसने पाला पोसा?

वहीं, धुरंधर पोस्टर विवाद पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को किसने पाला-पोसा और सत्ता का संरक्षण किसने दिया? सपा की नाराजगी का कोई आधार नहीं है, क्योंकि जनता उनके पुराने रिकॉर्ड से अच्छी तरह वाकिफ है. महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

महिला आरक्षण के बहाने कांग्रेस पर हमला

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण लागू किया गया. इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा. सरकार द्वारा लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है. विकास योजनाओं का जिक्र केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज गांव की गरीब महिलाएं भी आत्मविश्वास से भरी हुई हैं. उन्होंने दावा किया कि हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने पूरी ईमानदारी से किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि 2034 के लोकसभा चुनावों से महिलाओं को उनका पूर्ण अधिकार मिलने लगेगा.

'बंगाल में कमल खिलेगा'

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने विश्वास जताया कि बंगाल में आगामी चुनावों में कमल खिलेगा और भाजपा की जीत तय है. SIR में भाजपा समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट में अधिक कटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका कारण तो चुनाव आयोग ही बता सकता है. भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि हर पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल हो.