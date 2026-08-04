आजमगढ़ में ट्रांसफार्मर से टकराकर पलटा डीजल टैंकर, जिंदा जलने से तीन लोगों की मौत

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Azamgarh diesel tanker accident: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. यहां एक डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर पलट गया और पलक झपकते ही उसमें भीषण आग लग गई. इस भयानक अग्निकांड में टैंकर में सवार या चपेट में आए तीन लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है और शोक की लहर दौड़ गई है.
कैसे हुआ यह भयानक हादसा?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक घटना देर रात की है. एक तेज रफ्तार डीजल टैंकर सड़क से गुजर रहा था. अचानक चलते वाहन का टायर फटने से चालक का संतुलन बिगड़ गया. टायर फटने के कारण ड्राइवर टैंकर पर से अपना नियंत्रण खो बैठा और वाहन सीधे सड़क किनारे लगे बिजली के एक बड़े ट्रांसफार्मर से जा टकराया.
टक्कर होते ही ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया और जोरदार धमाके के साथ चिंगारियां निकलने लगीं. चूंकि टैंकर में भारी मात्रा में हाई-स्पीड डीजल भरा हुआ था, इसलिए चिंगारियों के संपर्क में आते ही डीजल ने आग पकड़ ली. आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को भी संभलने या बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. देखते ही देखते पूरा टैंकर आग के एक बड़े गोले में तब्दील हो गया.
तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत
इस भीषण हादसे में तीन लोगों की जलकर मौके पर ही मौत हो गई. आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि आसपास के लोग चाहकर भी चाहकर उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे.
आग की भयावहता को देखते हुए तत्काल दमकल विभाग को बुलाया गया। आग पर पूरी तरह काबू पाने के लिए आजमगढ़ और आसपास के इलाकों से दमकल की 6 गाड़ियों को लगाना पड़ा. दमकल कर्मियों को आग बुझाने में घंटों कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. कड़ी मेहनत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तीन जिंदगियां इस हादसे की भेंट चढ़ चुकी थीं.
पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई
हाइवे और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में हादसे का मुख्य कारण टायर फटना प्रतीत हो रहा है, जिसके कारण टैंकर बेकाबू होकर ट्रांसफार्मर से जा भिड़ा.
फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है. प्रशासन यह भी जांच कर रहा है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों के संचालन और सुरक्षा के मानकों का कितना पालन हो रहा था. इस दुखद हादसे के बाद से स्थानीय लोगों में बिजली के ट्रांसफार्मर सड़क के इतने करीब होने और सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी गहरी नाराजगी और चिंता देखने को मिल रही है.