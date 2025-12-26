गाजीपुर तिहरा हत्याकांड: लापरवाही पर गिरी गाज, एक कोतवाल समेत 2 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड

Ghazipur triple murder case/आलोक त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गहमर थाना क्षेत्र में हुए दिल दहला देने वाले तिहरे हत्याकांड ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है. घटना के बाद पुलिस विभाग में भी बड़ी कार्रवाई की गई है. लापरवाही और जिम्मेदारी निभाने में चूक का खामियाजा कई अधिकारियों को भुगतना पड़ा है.

DIG वैभव कृष्ण के निर्देश पर गहमर कोतवाल दीनदयाल पांडेय को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जबकि सैदपुर कोतवाल शैलेश कुमार मिश्रा और गहमर थाने में तैनात दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है. यह निर्णय उस वक्त लिया गया जब जांच में आरोपियों की निगरानी और कानून-व्यवस्था को संभालने में गंभीर कमियां सामने आईं.

घटना का विवरण

गहमर थाना क्षेत्र के खेलूराय पट्टी में बुधवार देर रात पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ. इसी दौरान एक पक्ष ने तीन युवकों की निर्ममता से हत्या कर दी. एक शव तालाब के किनारे, दूसरा तालाब के भीतर से मिला, जबकि तीसरे युवक की तलाश की जा रही है. मृतकों की पहचान विक्की सिंह (23), सौरभ सिंह (24) के रूप में हुई है. तीसरा युवक अंकित सिंह (25) लापता है, जिसकी खोज गोताखोर कर रहे हैं.

तीन लोगों की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को चौकी के सामने रखकर NH-124C मार्ग जाम कर दिया. घटना में 12 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस और एसओजी की कार्रवाई के बाद पोखरे से विक्की और सौरभ के शव बरामद किए गए, जबकि अंकित की तलाश जारी है. एसपी डॉ ईरज राजा ने बताया कि पुराने विवाद के चलते तीनों युवकों पर हमला हुआ था. पुलिस बल मौके पर तैनात है और विवेचना जारी है.

इस सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे, जिसके बाद डीआईजी ने सख्त निर्देश जारी किए. प्रशासनिक फेरबदल के तहत प्रमोद कुमार सिंह को गहमर कोतवाली का नया प्रभारी बनाया गया है. एसपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी अगर कहीं कोताही सामने आई तो कड़ी कार्रवाई होगी.

