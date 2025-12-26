Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3054201
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

गाजीपुर तिहरा हत्याकांड: लापरवाही पर गिरी गाज, एक कोतवाल समेत 2 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड

Ghazipur triple murder case: गाजीपुर जिले में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है. मामले में लापरवाही सामने आने पर DIG वैभव कृष्ण के आदेश पर कड़ी कार्रवाई की गई है.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 26, 2025, 03:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Ghazipur triple murder case/आलोक त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गहमर थाना क्षेत्र में हुए दिल दहला देने वाले तिहरे हत्याकांड ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है. घटना के बाद पुलिस विभाग में भी बड़ी कार्रवाई की गई है. लापरवाही और जिम्मेदारी निभाने में चूक का खामियाजा कई अधिकारियों को भुगतना पड़ा है. 

DIG वैभव कृष्ण के निर्देश पर गहमर कोतवाल दीनदयाल पांडेय को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जबकि सैदपुर कोतवाल शैलेश कुमार मिश्रा और गहमर थाने में तैनात दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है. यह निर्णय उस वक्त लिया गया जब जांच में आरोपियों की निगरानी और कानून-व्यवस्था को संभालने में गंभीर कमियां सामने आईं.

घटना का विवरण
गहमर थाना क्षेत्र के खेलूराय पट्टी में बुधवार देर रात पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ. इसी दौरान एक पक्ष ने तीन युवकों की निर्ममता से हत्या कर दी. एक शव तालाब के किनारे, दूसरा तालाब के भीतर से मिला, जबकि तीसरे युवक की तलाश की जा रही है. मृतकों की पहचान विक्की सिंह (23), सौरभ सिंह (24) के रूप में हुई है. तीसरा युवक अंकित सिंह (25) लापता है, जिसकी खोज गोताखोर कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन लोगों की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को चौकी के सामने रखकर NH-124C मार्ग जाम कर दिया. घटना में 12 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस और एसओजी की कार्रवाई के बाद पोखरे से विक्की और सौरभ के शव बरामद किए गए, जबकि अंकित की तलाश जारी है.  एसपी डॉ ईरज राजा ने बताया कि पुराने विवाद के चलते तीनों युवकों पर हमला हुआ था. पुलिस बल मौके पर तैनात है और विवेचना जारी है.

इस सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे, जिसके बाद डीआईजी ने सख्त निर्देश जारी किए. प्रशासनिक फेरबदल के तहत प्रमोद कुमार सिंह को गहमर कोतवाली का नया प्रभारी बनाया गया है. एसपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी अगर कहीं कोताही सामने आई तो कड़ी कार्रवाई होगी.  

और पढे़ं: नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक! बिना ड्राइवर के रफ्तार की दहशत, जैसे सच्चाई बन गई हो कोई डरावनी फिल्म 

जिसकी मां ने दूध पिलाया, वर्दी उतारकर मैदान में आए... बिजनौर में भाकियू नेता की खुली चुनौती!

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

ghazipur news

Trending news

Ghosi by election
घोसी सीट पर सपा ने उतारा प्रत्याशी, उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दांव!
gorakhpur latest news
खेल के मैदान में जिंदगी खत्म! गोली की आवाज के साथ जमीन पर गिरा छात्र, हो गई मौत
Amroha News
नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक! बिना ड्राइवर के रफ्तार की दहशत
Meerut viral news
वीरू नहीं बसंती का हाईवोल्टेज ड्रामा! प्रेमी से शादी की जिद... टावर पर चढ़ी प्रेमिका
ghazipur news
गाजीपुर तिहरा हत्याकांड: लापरवाही पर गिरी गाज, एक कोतवाल समेत 2 सस्पेंड
Lucknow news
उसको मत भगाना, इलाज कराना..लखनऊ में कुत्ते की बीमारी से टूटी दो बहनों ने दी जान
jalaun news
स्लीपर बस में यात्रा भगवान भरोसे, युवक को नशीला पदार्थ खिलाकर नकदी ले उड़े बदमाश
kanpur latest news
पति के साथ शराब पी, फिर कुल्हाड़ी से किये 26 वार; कानपुर में पत्नी बनी 'पिशाचनी'!
Ghaziabad News
गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए सीधी उड़ान की तैयारी
Kushinagar News
मुसहर समाज का कड़वा सच ! शिक्षा-रोजगार का अभाव, गुरबत में जूझ रहे हजारों परिवार