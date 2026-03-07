Advertisement
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

अफवाहों से न घबराएं... अंबेडकरनगर में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं, डीएम अनुपम शुक्ला की सख्त चेतावनी

Ambedkarnagar News: सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के बीच प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जनपद अंबेडकरनगर में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है. जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कहा कि लोगों को किसी भी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 07, 2026, 04:05 PM IST
Ambedkar Nagar DM Anupam Shukla
Ambedkarnagar News: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डीजल-पेट्रोल खत्म होने की अफवाहों ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही खबरों में दावा किया जा रहा है कि ईरान-इजरायल युद्ध के कारण जल्द ही तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. इसी आशंका के चलते लोग पेट्रोल पंपों पर बड़ी संख्या में पहुंचकर डीजल-पेट्रोल भरवा रहे हैं, जिससे कई जगहों पर अव्यवस्था की स्थिति बन गई है.

हालांकि अंबेडकरनगर जनपद में डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है. जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि ग्राहकों को बोतल, पीपा या ड्रम में ईंधन की बिक्री न की जाए, ताकि जमाखोरी और अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके.

इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और नायरा एनर्जी के बिक्री अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे सभी पेट्रोल पंप संचालकों से प्रशासन के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराएं. प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति डीजल-पेट्रोल की कमी को लेकर अफवाह फैलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

डीएम अनुपम शुक्ला की सख्त चेतावनी
जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कहा कि अंबेडकरनगर में ऑयल की कोई कमी नहीं है और जनपद में निर्धारित दरों पर ही डीजल-पेट्रोल उपलब्ध रहेगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और अफवाह फैलाने वालों की जानकारी प्रशासन को दें. उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

वहीं जिला पूर्ति अधिकारी शिवकांत पांडेय ने बताया कि जनपद में डीजल-पेट्रोल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है. उन्होंने सभी पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देश दिए हैं कि पंप पर आने वाले ग्राहकों को किसी भी प्रकार की बोतल, पीपा या ड्रम में डीजल या पेट्रोल की बिक्री कदापि न करें और प्रशासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें.  

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी .

