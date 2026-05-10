आजमगढ़: ग्राम चौपाल में डीएम का सख्त रुख, लापरवाही पर लेखपाल निलंबित

आजमगढ़ न्यूज/ वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में शासन की मंशा के अनुरूप जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित ग्राम चौपाल अब अधिकारियों की जवाबदेही का केंद्र बनती जा रही हैं. इसी क्रम में आजमगढ़ के सगड़ी तहसील अंतर्गत भुवना बुजुर्ग गांव में आयोजित चौपाल में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार का सख्त तेवर देखने को मिला. किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज करने और राजस्व कार्यों में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में डीएम ने संबंधित लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

जनसमस्याओं के बीच लेखपाल पर गिरी गाज

विकास खंड अजमतगढ़ के भुवना बुजुर्ग गांव में आयोजित इस चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे. सबसे गंभीर मामला फार्मर रजिस्ट्री और खतौनी में नामों की गड़बड़ी को लेकर सामने आया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राजस्व कर्मियों की शिथिलता के कारण उनके सरकारी काम महीनों से लंबित हैं. जिलाधिकारी ने जब शिकायतों की मौके पर जांच कराई, तो लेखपाल की बड़ी लापरवाही उजागर हुई.

67 किसानों की रजिस्ट्री लंबित, नाम में भी मिली त्रुटियां

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अंश निर्धारण और वरासत दर्ज करने में देरी के कारण 67 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री लंबे समय से लंबित पड़ी है. इसके अलावा 5 मामलों में खतौनी के नाम मिसमैच पाए गए. सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और किसानों की इन वाजिब शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मौके पर ही उप जिलाधिकारी (SDM) सगड़ी को निर्देश दिया कि संबंधित लेखपाल सूर्यजीत को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। इस त्वरित कार्रवाई से राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है.

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'लखपति दीदी' का सम्मान और जल जीवन मिशन पर फटकार

चौपाल के दौरान केवल दंडात्मक कार्रवाई ही नहीं हुई, बल्कि बेहतर कार्य करने वालों का उत्साहवर्धन भी किया गया. जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन हासिल करने वाली 'लखपति दीदी' को सम्मानित किया. हालांकि, गांव में जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों में खामियां मिलने पर डीएम ने संबंधित कार्यदाई संस्था और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिए.

त्वरित निस्तारण और विकास कार्यों का सत्यापन

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ग्राम चौपाल का उद्देश्य केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि गांव की समस्याओं का गांव में ही समाधान करना है. उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया कि फार्मर रजिस्ट्री, वरासत और नाम सुधार के सभी लंबित मामलों का घर-घर जाकर सत्यापन कराया जाए. चौपाल के अंत में डीएम ने गांव में हुए अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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