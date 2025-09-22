यूपी का इकलौता दक्षिणमुखी मां देवी का मंदिर, 150 साल पुराना इतिहास, दर्शन मात्र से पूरी होती हैं मनोकामनाएं!

Shardiya Navratri 2025 (वेदेंद्र प्रताप): शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज यानी सोमवार से हो रही है. आजमगढ़ शहर के चौक स्थित दक्षिण मुखी देवी मंदिर में सुबह से महिलाओं समेत भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही है. सैकड़ों की संख्या में लोगों ने माता रानी को नारियल चुनरी चढ़ाकर मन्नत मांगी और पूजा अर्चना कर रहे हैं. दक्षिण मुखी देवी का विशेष श्रृंगार किया गया, विशेष आरती की जा रही. इस प्राचीन मंदिर को झलरियों तथा फूल मालाओं से सजाया गया. मंदिर में भीड़ देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई.

मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत

प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेशव्यापी मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत की है, वहीं नवरात्र की आज शुरुआत होने से एक दिन पूर्व सभी जिलों समेत आजमगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत तमाम हेल्पलाइन नंबर की जागरूकता के साथ शहर की विभिन्न क्षेत्रों में नारी सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए महिला पुलिस कर्मियों द्वारा बाइक व स्कूटी द्वारा रैली निकाली गई थी.

150 साल पुराना दक्षिण मुखी मंदिर

आज नवरात्रि की शुरुआत को लेकर सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है. आजमगढ़ जिले में चर्चित दक्षिण मुखी मंदिर में जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. मंदिर के पुजारी ने बताया कि आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है और इस दिन मां के शैलपुत्री रूप की पूजा होती है. आजमगढ़ जिले के मुख्य चौक पर दक्षिण मुखी देवी मंदिर करीब डेढ़ सौ वर्ष से अधिक पुराना है.

Add Zee News as a Preferred Source

तंत्र विद्या से प्रकट हुईं देवी

मान्यता है कि यहां पर देवी जी तंत्र विद्या से प्रकट हुई थी, यह एक तांत्रिक मंदिर है. खास बात यह भी है कि दक्षिण मुखी देवी मंदिर पूरे देश में केवल यहां और एक अन्य कोलकाता में मंदिर स्थापित है. इस मंदिर का काफी महत्व है, इसलिए लोग यहां दर्शन करने आते हैं. आजमगढ़ के अलावा आसपास के जिले से भी लोग यहां माताजी का दिव्य दर्शन, पूजन करने और मन्नत मांगते हैं. लोगों की मान्यता है कि उनकी मन्नत पूरी होती है.

यह भी पढ़ें - यूपी के इस जिले में मां दुर्गा का मंदिर जहां त्रेतायुग से जल रही अखंड ज्योति, नवरात्रि में उमड़ता है भक्तों का सैलाब