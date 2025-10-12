यूपी का वो जिला जिसे कहते हैं ‘दही नगरी’, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान!

Curd City In UP: यह जिला उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी हिस्से में बसा है और आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है. गंगा और घाघरा नदियों के किनारे स्थित होने के कारण यहां की मिट्टी और पानी में एक अलग स्वाद समाया है, जो स्थानीय व्यंजनों में झलकता है. यही वजह है कि यहां बना दही बड़ा एक बार खाने पर भूलना मुश्किल हो जाता है.

पारंपरिक विधि से बनता है दही बड़ा

मेरठ अपनी चाट के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही बलिया जिले को ‘दही नगरी’ के नाम से जाना जाता है. फेफना में दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद पारंपरिक और खास होती है. उड़द दाल को अच्छी तरह पीसकर उसमें देसी मसाले मिलाए जाते हैं. इस मिश्रण को गोल आकार में बनाकर गरम तेल में तला जाता है. इसके बाद तले हुए बड़े को ठंडा कर घर के शुद्ध दही में डुबोया जाता है, जिससे वह सारा स्वाद अपने अंदर समा लेता है.

मसालों का जादू और लाजवाब स्वाद

दही में भिगोने के बाद इन बड़े पर हल्का भुना जीरा, काली मिर्च और मीठी चटनी डाली जाती है. इन मसालों की सुगंध और दही की मलाईदार बनावट मिलकर एक ऐसा स्वाद तैयार करती है, जो हर किसी को दीवाना बना देता है. यह खास मसाला संयोजन ही फेफना के दही बड़े को बाकी जगहों से अलग बनाता है.

सीमाओं के पार पहुंचा स्वाद

फेफना का मशहूर दही बड़ा केवल यूपी में ही नहीं, बल्कि बिहार के लोगों के बीच भी बेहद लोकप्रिय है. यहां आने वाले लोग इस व्यंजन की तारीफ करते नहीं थकते. इसकी लोकप्रियता इतनी है कि कई लोग खास तौर पर बलिया पहुंचकर असली स्वाद का आनंद लेते हैं और इसे अपने रिश्तेदारों व दोस्तों तक लेकर जाते हैं.

किफायती दाम में भरपूर स्वाद

फेफना के दही बड़े का स्वाद जितना खास है, उतनी ही इसकी कीमत आम लोगों की जेब के अनुकूल है. मात्र 25 रुपए में मिलने वाला यह व्यंजन लोगों को बार-बार अपनी ओर खींच लाता है. देसी मसालों, घर की बनी दही और पारंपरिक तरीके से तैयार यह दही बड़ा स्वाद, गुणवत्ता और कीमत तीनों का परफेक्ट संगम है.

