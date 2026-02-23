Advertisement
कुत्तों के हमले में 60 भेड़ों की मौत, दर्जनभर से अधिक घायल; पशुपालक को लाखों का नुकसान

Azamgarh News: आजमगढ़ में देर रात भेड़ों के झुंड पर करीब दर्जनभर आवारा कुत्तों ने अचानक हमला बोल दिया.  कुत्तों के हमले से पूरे झुंड में भगदड़ मच गई. जब तक आसपास के लोग शोर सुनकर मौके पर पहुंचते, तब तक करीब 60 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. 

Feb 23, 2026
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

आजमगढ़ न्यूज/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सोमवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. सुनसान पड़े एक अहाते में ठहराए गए भेड़ों के झुंड पर करीब दर्जनभर आवारा कुत्तों ने अचानक हमला बोल दिया.  कुत्तों के हमले से पूरे झुंड में भगदड़ मच गई. जब तक आसपास के लोग शोर सुनकर मौके पर पहुंचते, तब तक करीब 60 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. 

जानें पूरा मामला ? 
जानकारी के मुताबिक, अतरडीहा निवासी महातम पाल भेड़ पालन का व्यवसाय करते हैं. वह अपनी भेड़ों को चराने के लिए बरडीहा क्षेत्र में लेकर गए थे. रात होने पर सभी भेड़ों को एक अहाते में ठहराया गया था. देर रात अचानक बड़ी संख्या में कुत्तों ने झुंड पर धावा बोल दिय. इस हमले में 60 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि दर्जनभर से अधिक भेड़ें गंभीर रूप से घायल हो गईं. 

लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान
घटना से पशुपालक को लाखों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है. मृत भेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण आर्थिक क्षति काफी बड़ी बताई जा रही है. घायल भेड़ों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिससे नुकसान और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

ग्रामीणों में दहशत, प्रशासन पर सवाल
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है. लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है.

पुलिस जांच में जुटी, नुकसान का आकलन जारी
घटना की सूचना मिलते ही मुबारकपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. प्रशासनिक अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं. वहीं पशुपालक महातम पाल ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है, ताकि हुए भारी नुकसान की भरपाई हो सके.

