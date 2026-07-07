महिला करती थी रेकी, मास्टर-की से उड़ती थीं ई-रिक्शाएं; आजमगढ़ पुलिस ने 20 लाख की चोरी का किया खुलासा

बाद में ई-रिक्शा को कबाड़ अथवा अन्य माध्यमों से बेच दिया जाता था और प्राप्त रकम सभी सदस्य आपस में बांट लेते थे. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने शहर कोतवाली एवं सिधारी क्षेत्र में हुई कई ई-रिक्शा चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध संबंधित मुकदमों में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. वहीं गिरफ्तार आरोपी अखिलेश यादव उर्फ समीर के खिलाफ पूर्व से चोरी, शस्त्र अधिनियम, पॉक्सो सहित कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं.