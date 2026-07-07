महिला करती थी रेकी, मास्टर-की से उड़ती थीं ई-रिक्शाएं; आजमगढ़ पुलिस ने 20 लाख की चोरी का किया खुलासा

राज्य चुनें
Azamgarh News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: जनपद आजमगढ़ में लगातार हो रही ई-रिक्शा एवं बैटरी चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरजनपदीय संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. शहर कोतवाली पुलिस, विशेष अपराध नियंत्रण टीम, चोरी अनावरण टीम तथा सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके कब्जे से लगभग 20 लाख रुपये मूल्य की आठ चोरी की ई-रिक्शा, 36 बैटरियां तथा एक मास्टर-की बरामद की है.
आजमगढ़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई मोहटी घाट क्षेत्र में की गई. पुलिस के अनुसार शहर कोतवाली और सिधारी थाना क्षेत्रों में हाल के दिनों में ई-रिक्शा चोरी की कई घटनाएं सामने आई, जिनके खुलासे के लिए संयुक्त टीम गठित की गई.
पुलिस द्वारा इस कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मो. मिजान, अखिलेश यादव उर्फ समीर यादव, विनोद जायसवाल, योगेश्वर जायसवाल, बृजेश कुमार गुप्ता तथा तबस्सुम के रूप में हुई है. इनमें तबस्सुम मऊ जनपद की निवासी है, जबकि वर्तमान में आजमगढ़ में रह रही थी. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गिरोह में प्रत्येक सदस्य की अलग-अलग जिम्मेदारी तय थी.
महिला सदस्य तबस्सुम शहर के विभिन्न इलाकों में बिना निगरानी खड़ी ई-रिक्शाओं की रेकी करती थी. इसके बाद अन्य सदस्य मास्टर-की की मदद से ई-रिक्शा चोरी कर सुनसान स्थान पर ले जाते थे, जहां उनकी बैटरियां और अन्य कीमती सामान निकाल लिया जाता था.
बाद में ई-रिक्शा को कबाड़ अथवा अन्य माध्यमों से बेच दिया जाता था और प्राप्त रकम सभी सदस्य आपस में बांट लेते थे. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने शहर कोतवाली एवं सिधारी क्षेत्र में हुई कई ई-रिक्शा चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध संबंधित मुकदमों में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. वहीं गिरफ्तार आरोपी अखिलेश यादव उर्फ समीर के खिलाफ पूर्व से चोरी, शस्त्र अधिनियम, पॉक्सो सहित कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं.
और पढे़ं:
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!