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महिला करती थी रेकी, मास्टर-की से उड़ती थीं ई-रिक्शाएं; आजमगढ़ पुलिस ने 20 लाख की चोरी का किया खुलासा

Azamgarh News: आजमगढ़ पुलिस ने ई-रिक्शा और बैटरी चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से करीब 20 लाख रुपये मूल्य की आठ चोरी की ई-रिक्शा, 36 बैटरियां और एक मास्टर-की बरामद हुई है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 07, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:46 PM IST
महिला करती थी रेकी, मास्टर-की से उड़ती थीं ई-रिक्शाएं; आजमगढ़ पुलिस ने 20 लाख की चोरी का किया खुलासा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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