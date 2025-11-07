Azamgarh Encounter: आजमगढ़ में बड़ा एनकाउंटर, 50 हजार का इनामी बदमाश वाकिब मुठभेड़ में ढेर

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले में पुलिस एनकाउंटर में एक 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर हुआ है. एसटीएफ और आजमगढ़ की स्वाट टीम, थाना सिधारी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 50 हजार के इनामिया बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई.
Azamgarh Encounter: यूपी के आजमगढ़ जिले में पुलिस एनकाउंटर में एक 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर हुआ है. एसटीएफ और आजमगढ़ की स्वाट टीम, थाना सिधारी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 50 हजार के इनामिया बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई. बदमाश को इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया. जहां से उसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है. जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया.
पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग
पुलिस के अनुसार थाना सिधारी क्षेत्र में हुई छिनैती की घटना के पड़ताल में स्वाट टीम और थाना सिधारी पुलिस टीम इलाके में गश्त कर रही थी. इसी दौरान एसटीएफ की ओर से सूचना दी गई कि कुछ बदमाश थाना रौनापार क्षेत्र की ओर भाग रहे हैं. स्वाट टीम एवं थाना सिधारी पुलिस द्वारा जिले के थाना रौनापार क्षेत्रांतर्गत जोकहरा पुल के पास घेराबंदी की गई. पुलिस को देखते ही बदमाशों ने अपने आप को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी.
पुलिस की जवाबी फायरिंग में लगी गोली
जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ में जवाबी फायरिंग की गई. मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि 3 अन्य बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है. घायल बदमाश को तत्काल इलाज के लिए सीएचसी हरैया भेजा गया, जहाँ उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा सदर अस्पताल रेफर किया गया. जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है.
50 हजार का इनामी था बदमाश
बदमाश की पहचान 27 वर्षीय वाकिब उर्फ वाकिफ निवासी न्याउर थाना फूलपुर, आजमगढ़ के रूप में की गई. इस बदमाश पर 50,000 का इनाम रहा था. वह एक सक्रिय अपराधी गिरोह का सदस्य था. इसके खिलाफ आजमगढ़ सहित अन्य जिलों में चोरी, लूट, धोखाधड़ी, अवैध गो-तस्करी समेत अन्य गंभीर अपराधों में 4 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं.
क्या बोले एसपी सिटी?
मुठभेड़ स्थल से खोखे, कारतूस एवं अन्य आपराधिक साक्ष्य बरामद किये गये हैं. इस मामले में एसपी सिटी ने बताया कि थाना रौनापार पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. वहीं फरार बदमाशों की तलाश हेतु पुलिस टीमों द्वारा कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है.