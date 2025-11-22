आजमगढ़ में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, 25 हजार का ईनामी करीम मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

Azamgarh Encounter (वेदेन्द्र प्रताप शर्मा): यूपी के आजमगढ़ जिले में लगातार ताबड़तोड़ लंगड़ा अभियान जारी है. इसी क्रम में जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में करीब 13 दिन पहले प्रतिबंधित पशु की हत्या के मामले में शनिवार सुबह को 25000 के इनामिया को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं.

अतरौलिया थाना क्षेत्र का मामला

बता दें की आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में बीते 8 नवंबर की रात में ग्राम गोरथानी में दो प्रतिबंधित पशु को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक बरदौर का ताला तोड़कर इन पशुओं को काट दिया गया और छोड़कर अन्य अवशेष को कार में उठा ले गये थे. शिकायत के बाद गोवध अधिनियम में दर्ज किया गया. हालांकि पुलिस की कार्रवाई के क्रम में अभी तीन दिन पहले 18 नवंबर को इस मुकदमे से संबंधित 2 अभियुक्तों में इरफान तथा शहजादे आलम उर्फ चांद को घटना में प्रयुक्त 2 चापड़ व 10,500 रूपये के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

पुलिस पर आरोपी ने की फायरिंग

वहीं इस मामले में अन्य और वांछित गौ-तस्करों पर कार्रवाई के क्रम में शनिवार सुबह अतरौलिया थाने की पुलिस द्वारा सुखीपुर अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे सर्विस लेन की ओर से कटका अम्बेडकरनगर की तरफ से संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया. पुलिस द्वारा रुकने का संकेत देने पर वह पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने लगा.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली

आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. जबकि एक अन्य अभियुक्त आरिफ अंधेरे का फायदा उठाकर घटना स्थल से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगी हैं. वहीं मुठभेड़ के दौरान घायल इनामिया अभियुक्त करीम निवासी रफीउल्लाहपुर, थाना जलालपुर, जनपद अंबेडकरनगर को इलाज हेतु सीएचसी अतरौलिया भेजा गया है.

आरोपी ने कबूला जुर्म

पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त करीम ने स्वीकार किया कि वह अपने अन्य पांच साथी आरिफ, इरफान, एकलाख अहमद, शमीम तथा शहजादे आलम के साथ मिलकर प्रतिबंधित पशुओं की चोरी एवं वध की घटनाओं को अंजाम देता है. बरामद असलहा से वह लोगों को डराने एवं अपनी सुरक्षा हेतु प्रयोग करता था. गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से तमंचा, 3 कारतूस व अवैध मांस बिक्री से अर्जित 3,200 रुपये बरामद किये गये. हालांकि इस मामले में 2 पशु तस्कर अपराधी को पुलिस तीन पहले गिरफ्तार कर चुकी है.