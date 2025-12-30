गाजियाबाद-आजमगढ़ में एनकाउंटर, मुठभेड़ में हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार, ठगी के गिरोह का भंडाफोड़

UP Encounter: यूपी में पुलिस और बदमाशों के बीच आमने-सामने की मुठभेड़ का सिलसिला लगातार बरकरार है. गाजियाबाद से लेकर आजमगढ़ जिलों में हुई मुठभेड़ में कई शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हुए.
UP Encounter: गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच आमने-सामने की मुठभेड़ का सिलसिला लगातार बरकरार है. थाना अंकुर विहार पुलिस ने हत्या के दो आरोपी मन्नू और शान को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया. मुठभेड़ में दोनों के पैरों में गोली लगी और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. वही दोनों के ऊपर 25-25 हजार का ईनाम भी घोषित था. पुलिस लाइन के पास से असलाह भी बरामद किया है.
क्या बोले एसीपी?
एसीपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि इन दोनों ने बीती 11 दिसंबर 2025 को डाबर तलब क्षेत्र में लाल की गोली मारकर हत्या की थी. यह दोनों बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे थे और पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब ने रुकने का इशारा किया तो पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे. पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें इन दोनों के पैर में गोली लग गई. दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
आजमगढ़ में पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़
आजमगढ़ के थाना फूलपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई. सघन चेकिंग अभियान के दौरान थाना फूलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस कार्रवाई में टप्पेबाजी/ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक शातिर अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, वहीं एक अन्य अभियुक्त को मौके से दबोच लिया गया। जबकि तीसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया.
बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग
पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि ठगी की घटनाओं में शामिल तीन बदमाश बिना नंबर की मोटरसाइकिल से दुर्वाषा की ओर से कस्बा फूलपुर की तरफ आ रहे हैं. सूचना पर थानाध्यक्ष फूलपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी की. रोकने का प्रयास करने पर बदमाश भागने लगे और उनकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई. खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी.
जवाबी कार्रवाई मे लगी गोली
पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई नियंत्रित फायरिंग के दौरान एक बदमाश राजेश हरिजन निवासी ग्राम रम्मोपुर, थाना दीदारगंज के बाएँ पैर में गोली लगने से घायल हो गया. एक अन्य बदमाश प्रमोद हरिजन निवासी ग्राम खानजहाँपुर, थाना फूलपुर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. तीसरा अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया. वहीं इस मुठभेड़ में घायल बदमाश राजेश हरिजन को तत्काल सीएचसी फूलपुर ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया.
(आजमगढ़ से वेदेंद्र प्रताप और गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट)