Azamgarh News: सावधान! नामी कंपनियों के रैपर बोतलों में भरा जा रहा है नकली माल, ऐसे हुआ खुलासा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2887372
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

Azamgarh News: सावधान! नामी कंपनियों के रैपर बोतलों में भरा जा रहा है नकली माल, ऐसे हुआ खुलासा

Azamgarh News: यूपी के आजमगढ़ जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. जहां ब्रांडेड कंपनियों की बोतलों और रैपर के जरिए नकली माल बेचने का गोरखधंधा चल रहा था. त्योहार में इस माल को खपाने की तैयारी थी.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 19, 2025, 09:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

azamgarh News
azamgarh News

आजमगढ़/वेदेंद्र प्रताप शर्मा: आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र में ब्रांडेड कंपनियों के अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस की छापेमारी में खुलासा हुआ. छापे के दौरान नकली प्रोडक्ट हार्पिक, पतंजलि, फ्रीडम, जैसे नामी उत्पादों के रैपर, भरी व खाली बोतलें भारी मात्रा में पाई गईं. जहां कोई खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण नहीं पाया गया, कंपनी के जांच अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

नकली उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़
त्योहार व सीजन के मद्देनजर ब्रांडेड कंपनियों के चलाए जा रहे नकली उत्पाद विरोधी अभियान के तहत जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र में एक नकली उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ. पुलिस के साथ रैकेट बेंकाइजर लिमिटेड, पतंजलि फूड लिमिटेड, फ्रीडम ऑयल कंपनी के अधिकृत अधिकारी के द्वारा खादन पट्टी में नकली फैक्ट्री परिसर के एक घर पर छापा मारा गया. 

ब्रांडेड बोतलों में हो रहा था घालमेल
मौके पर खुले सरसों के तेल को पतंजलि और फ्रीडम ब्रांड की बोतलों में भरकर बनाया जा रहा था. जांच में पाया गया की हार्पिक टॉयलेट क्लीनर के बोतल में नकली केमिकल भर कर बाजारों में खपाया जा रहा था. लूज तेल को भी नई बोतलों में पैक किया जा रहा था. इसके अलावा हार्पिक टॉयलेट क्लीनर का खाली बोतल व हार्पिक पर लगने वाला स्टीकर तथा लूज हार्पिक लिक्विड भी बरामद किया गया. 

बिना लाइसेंस चल रहा था गोरखधंधा
छापे में हार्पिक, पतंजलि, फ्रीडम, जैसे नामी उत्पादों के नकली रैपर, भरी व खाली बोतलें भारी मात्रा में पाई गईं. पूछताछ में मौके पर मौजूद आरोपी ने अपना नाम सन्नी गौड निवासी कदन पट्टी थाना सरायमीर आजमगढ़ का बताया है. स्थल का कोई खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण नहीं पाया गया. साथ ही कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत पर सरायमीर थाने में दर्ज कराई गई. 

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
कंपनी के जांच अधिकारी नीरज गौड की तहरीर पर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.

TAGS

Azamgarh news

Trending news

Azamgarh news
सावधान! नामी कंपनियों के रैपर बोतलों में भरा जा रहा है नकली माल, ऐसे हुआ खुलासा
Lucknow dhaba clash
लखनऊ के ढाबे में 'महाभारत', भगवा पहन चिकन खा रहा था युवक, फिर हुआ ये कांड...
Ghaziabad News
गाजियाबाद और बुलंदशहर में दो शातिर लुटेरों का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
Barabanki News
बाराबंकी में टोलकर्मियों की दबंगई! प्रधान की पिटाई और छेड़छाड़ केस की धमकी का आरोप
YouTubers
बाइक से भिड़ीं यूट्यूबर बहनों की कार, अमरोहा में गालीबाज महक-परी ने काटा बवाल
Uttarakhand Assembly Session Live
Uttarakhand Monsoon Session 2025 Live: आज से गैरसैंण में मॉनसून सत्र, सरकार की ओर से कई विधेयक होंगे पेश, विपक्ष हंगामे को तैयार
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में बदला मौसम! तीखी धूप ने बढ़ाया तापमान, बंगाल की खाड़ी में हलचल ने डराया
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में मॉनसून पर ब्रेक! देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
Azamgarh news
पूजा पाल को अब म‍िला इंसाफ....ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर हमला
ghazipur news
पानी की बोतल में छिपाकर लाया चाकू..गाजीपुर के नामी स्‍कूल की क्‍लासरूम में खून खराबा
;