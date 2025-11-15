शादी से पहले भीषण आग का कहर, मऊ में कई घर तबाह, खुशियां बनी मातम!

Mau News/प्रकाश पाण्डेय: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में उस समय खुशी मातम में बदल गई, जब शादी की तैयारियों के बीच अचानक भीषण आग ने कई परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया. जहां एक ओर घरों में शहनाई बजने की तैयारी थी, वहीं दूसरी ओर आग की लपटों ने पलों में सब कुछ उजाड़ दिया.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना मऊ के मधुबन तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत दुबारी के खैरा गांव की है. जहां पर अचानक लगी भीषण आग ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया. शादी की तैयारियां चल रही थीं, तभी अचानक उठी आग की लपटों ने देखते ही देखते कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया.

कई परिवारों का सपना खाक

आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में रामानंद चौहान, हरीलाल चौहान, राधेश्याम, विजय और राममूरत चौहान के घर जलकर खाक हो गए. घरों में रखा कपड़ा, अनाज, बर्तन और शादी से जुड़ा कीमती सामान पूरी तरह नष्ट हो गया.

आग लगते ही गांव में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने पानी और मिट्टी की मदद से आग को रोकने की कोशिश की और काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को त्वरित सहायता दिलाने की मांग की है.

