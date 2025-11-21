खोपड़ी कई टुकड़ों में बंटी, हाथ–पैर की हड्डियां दूर बिखरी मिली… धान काट रहे किसान ने ये मंजर देख कांप उठा!

Azamgarh New/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले खेत में कंकाल मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया. कंकाल से कुछ दूरी पर पीले रंग की एक साड़ी भी पड़ी मिली. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी. चश्मदीदों के अनुसार, गांव की 65 वर्षीय महिला विद्यावती (पत्नी राम निवास मिश्रा) 4 अक्टूबर से लापता थीं. उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी अहरौला थाने में दर्ज कराई गई थी. परिजन लगातार खोजबीन कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया था.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना अहरौला थाना क्षेत्र के बरईपुर गांव की बताई जा रही है. मौके पर मिले कंकाल में पहचान योग्य कोई भी हिस्सा नहीं बचा था. खोपड़ी, हाथ-पैर की हड्डियां छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई थीं, जिससे पहचान करना मुश्किल हो रहा था. इसी दौरान पास में मिली पीली साड़ी को परिजनों को दिखाया गया. मृतका के इकलौते पुत्र अरविंद मिश्रा ने साड़ी की पहचान की, जिसके आधार पर पुलिस ने कंकाल को विद्यावती मिश्रा का माना.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया रिपोर्ट

पुलिस ने जगह-जगह बिखरी हड्डियों को एक बोरे में समेटकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि 47 दिन में पूरा शरीर अलग-अलग हड्डियों में बदल जाना और कई हिस्सों का न मिल पाना कई सवाल खड़े करता है.हालांकि मृतका के पुत्र ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है. उसका कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद वह अपनी मां के पार्थिव अवशेषों का अंतिम संस्कार करना चाहता है, ताकि पुत्र धर्म निभा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी ग्रामीण का बयान

एसपी ग्रामीण ने बताया कि बरईपुर में मिले कपड़ों के आधार पर महिला की पहचान 75 वर्षीय विद्या मिश्रा के रूप में की गई है. वह मानसिक रूप से अस्थिर रहती थीं. परिवार का कहना है कि करीब डेढ़ माह पहले गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. मौके पर मिले हालात बताते हैं कि धान के खेत में लंबे समय तक पानी भरा रहने से डूबने की आशंका हो सकती है.

फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.