Chandauli News: कृभको केंद्र पर किसानों से मनमानी! खाद के साथ जबरन थमाया दूसरा उत्पाद, बिल देने से किया इनकार

Chandauli News: स्थानीय कृषक भारतीय सेवा केंद्र (कृभको) चकिया पर किसानों के साथ मनमानी करने का आरोप सामने आया है. बताया जा रहा है कि एक किसान जब खाद लेने पहुंचा, तो केंद्र के कर्मचारियों ने उसे जरूरत से अलग उत्पाद जबरन थमा दिया. इतना ही नहीं, बिल देने से भी साफ इनकार कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, गरला निवासी सिद्धार्थ मौर्या ने 27 अक्टूबर 2025 की सुबह करीब 10 बजे खाद लेने के लिए लाइन लगाई थी. दोपहर लगभग 1:30 बजे जब उसकी बारी आई, तो केंद्र पर तैनात विक्रेता रमेश चंद्र शुक्ला ने किसान को डी.ए.पी. और यूरिया के साथ 'RHIZOSUPER' नामक एक अन्य उत्पाद भी जबरन दे दिया.

किसान के विरोध करने पर कर्मचारियों ने खाद का बिल देने से इनकार कर दिया. किसान का कहना है कि बार-बार आग्रह करने के बावजूद केंद्र कर्मियों ने रसीद नहीं दी और दबाव बनाते रहे. बताया जाता है कि पीड़ित किसान ने इसकी शिकायत तत्काल 112 हेल्पलाइन पर दर्ज कराई. इस घटना से स्थानीय किसानों में आक्रोश है. किसानों का कहना है कि यदि सरकारी केंद्रों पर भी इस तरह जबरन बिक्री और बिल न देने की प्रवृत्ति जारी रही, तो किसान आखिर जाएं कहां?

वहीं, इस संबंध में बुधवार को सिद्धार्थ मौर्या ने जिला अधिकारी और जिला कृषि अधिकारी को जानकारी दी, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है. अब देखना यह होगा कि आगे प्रशासन क्या कदम उठाता है.

