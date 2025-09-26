Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2937979
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

प्यार में बंधी बेटी को देख बौखलाया पिता, फिर दनादन बरसाईं गोलियां, चीख-पुकार से गूंज उठा पूरा रेस्टोरेंट!

Azamgarh News: आजमगढ़ जनपद से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जहां पर एक पिता ने अपनी ही बेटी और उसके साथ बैठे पर प्रेमी पर गोलियां बरसा दीं. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 26, 2025, 08:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Azamgarh Crime News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा:  उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के एक  रेस्टोरेंट में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक पिता ने गुस्से में आकर अपनी पुत्री और उसके साथ मौजूद प्रेमी को गोली मार दी.  इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना  देवगांव कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लालगंज चौकी के बाईपास मार्ग स्थित न्यू वेलकम फैमिली की बताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार, पकड़ी खुर्द गांव निवासी नीरज सिंह अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट पहुंचे थे. वहीं उनकी बेटी अक्षरा सिंह (हाईस्कूल की छात्रा) अपने साथी आदित्य सिंह (ग्रेजुएशन का छात्र, निवासी मसीरपुर) के साथ बैठी थी. 

रास्ते में ही अक्षरा सिंह ने तोड़ा दम
दोनों को साथ देखकर पिता भड़क गए और पहले विवाद तथा मारपीट करने के बाद लाइसेंसी रिवाल्वर से फायर झोंक दिया. गोली लगने से अक्षरा और आदित्य गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को आनन-फानन में सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय लालगंज ले जाया गया, जहां हालत नाज़ुक देख डॉक्टरों ने उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया. हालांकि, रास्ते में ले जाते समय अक्षरा सिंह ने दम तोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना पाकर एसपी सिटी और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपी पिता के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है. 

और पढे़ं:  बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल,  i love mohammad के बैनरों संग नारेबाजी, पथराव और तोड़फोड़; मौलाना तौकीर रजा नजरबंद
 

TAGS

Azamgarh news

Trending news

Azamgarh news
प्यार में बंधी बेटी को देख बौखलाया पिता, फिर दनादन बरसाईं गोलियां
Yogi cabinet
दो नए विश्‍वविद्यालय खुलेंगे, महिलाओं को फ्री सिलेंडर....योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला
Meerut
नमो भारत बनी सबसे स्मार्ट रेल.. ड्रोन और एआई से होगी ट्रैकिंग, NCRTC का बड़ा कदम
Lucknow news
यूपी में 4 लाख छात्रों को म‍िला दिवाली तोहफा, सीएम योगी ने बैंक खाते में भेजे पैसे
Uttarakhand Weather
उत्तराखंड से मानसून ने किया बाय-बाय, पहाड़ों पर दस्तक देने लगी सर्द
Maharajganj News
GF से शादी न होने पर शोले का 'वीरू' बना युवक, टॉवर पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा
balrampur news
1000 हजार करोड़ से बदलेगी बलरामपुर की सूरत!
Bareilly Violence Row
बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल,  i love mohammad के बैनरों संग नारेबाजी
Lucknow news
लखनऊ में इंस्‍पेक्‍टर की डूबकर मौत, स्विमिंग पूल में नहाते समय हुआ हादसा
UP News
TET पर शिक्षकों का संघर्ष SC में.. अनिवार्यता पर पुनर्विचार की मांग, UP से भी पहल
;