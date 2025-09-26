प्यार में बंधी बेटी को देख बौखलाया पिता, फिर दनादन बरसाईं गोलियां, चीख-पुकार से गूंज उठा पूरा रेस्टोरेंट!

Azamgarh News: आजमगढ़ जनपद से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जहां पर एक पिता ने अपनी ही बेटी और उसके साथ बैठे पर प्रेमी पर गोलियां बरसा दीं.
Azamgarh Crime News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के एक रेस्टोरेंट में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक पिता ने गुस्से में आकर अपनी पुत्री और उसके साथ मौजूद प्रेमी को गोली मार दी. इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना देवगांव कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लालगंज चौकी के बाईपास मार्ग स्थित न्यू वेलकम फैमिली की बताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार, पकड़ी खुर्द गांव निवासी नीरज सिंह अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट पहुंचे थे. वहीं उनकी बेटी अक्षरा सिंह (हाईस्कूल की छात्रा) अपने साथी आदित्य सिंह (ग्रेजुएशन का छात्र, निवासी मसीरपुर) के साथ बैठी थी.
रास्ते में ही अक्षरा सिंह ने तोड़ा दम
दोनों को साथ देखकर पिता भड़क गए और पहले विवाद तथा मारपीट करने के बाद लाइसेंसी रिवाल्वर से फायर झोंक दिया. गोली लगने से अक्षरा और आदित्य गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को आनन-फानन में सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय लालगंज ले जाया गया, जहां हालत नाज़ुक देख डॉक्टरों ने उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया. हालांकि, रास्ते में ले जाते समय अक्षरा सिंह ने दम तोड़ दिया.
घटना की सूचना पाकर एसपी सिटी और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपी पिता के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.
