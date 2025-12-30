Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3058727
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

आजमगढ़ में जमीन विवाद का तांडव! डंडों से मारपीट और घर में तोड़फोड़, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज से वायरल हो रहा है. वीडियो में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और घर में डंडों से तोड़फोड़ की जाती साफ दिखाई दे रही है. घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 30, 2025, 06:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

fight between two parties
fight between two parties

Azamgarh News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक हैरान कर देने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि  पक्षों के बीच मारपीट और घर में डंडे से तोड़फोड़ की जा रही है. इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्जकर कार्यवाही में जुट गई है. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना  आज़मगढ़ में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव की बताई जा रही है. बता दें कि भूमि व घर विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट और घर में डंडे से तोड़फोड़ किया जा रहा है. यह घटना चार दिन पूर्व का बताया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस इस मामले में वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर तथा पीड़िता की तहरीर पर 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्जकर कार्यवाही में जुट गई है.

जमीन विवाद का मामला
गांव निवासी सुमन तिवारी ने पुलिस को तहरीर दिया कि बीते 26 दिसंबर को दिन में जमीन विवाद को लेकर उनके पट्टीदार रणविजय तिवारी, विपिन तिवारी, दुर्गावती तिवारी, ममता, सिखा और काव्या ने मिलकर उनके साथ लात-घूंसों से मारपीट की. 

Add Zee News as a Preferred Source

जान से मारने की धमकी
आरोप है कि जब बीच-बचाव के लिए उनकी दो बेटियां गोल्डी तिवारी और वर्षा तिवारी पहुंचीं तो हमलावरों ने उन्हें भी लाठी-डंडों और लात-घूंसों से पीटा, जिससे तीनों को गंभीर चोटें आईं.इन आरोपियों ने गंदी-गंदी गालियां और जान से मारने की धमकी दी तथा उनके घर में रखे करकट को तोड़कर नुकसान पहुंचाया. इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. 

एसपी का बयान
इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर चार महिलाओं सहित 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वायरल वीडियो सहित सभी तथ्यों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. 

और पढे़ं: अमरोहा में ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड की संदिग्ध मौत, हाईवे किनारे खेत में मिला शव; दो माह बाद होने था रिटायरमेंट

Hardoi News:  चेहरे पर चोट के निशान...हरदोई में खेत की रखवाली कर रहे किसान की संदिग्ध मौत से हड़कंप 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Azamgarh news

Trending news

Barabanki News
बाराबंकी में बजा विकास का 'बिगुल' ! 21,854 करोड़ के निवेश से बदलेगी जिले की तस्वीर
SIR in Uttar Pradesh
UP में 'SIR' नई तारीखें जारी: कब आएगा वोटर लिस्ट ड्राफ्ट, आपत्तियों की तारीख भी बदली
Amroha News
अमरोहा में ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड की संदिग्ध मौत, हाईवे किनारे खेत में मिला शव
prayagraj latest news
कौन हैं DM मनीष वर्मा, पहले चूल्हे पर रोटी सेकी, फिर डिप्टी CM से सरेआम मिली फटकार
Meerut News
ब्रांडेड चूल्हा असली है या नहीं, करें जांच ! मेरठ में पकड़ा गया नकली चूल्हा गिरोह
Unnao News
टंकी पर चल रहा था पति-पत्नी का झगड़ा, मधुमक्खियों ने ली ऐसी एंट्री कि पहुंचे अस्पताल
Hardoi News
चेहरे पर चोट के निशान...हरदोई में खेत की रखवाली कर रहे किसान की मौत से हड़कंप
Ayodhya news
रामलला के द्वार में पहली बार मत्था टेकेंगे रक्षा मंत्री, जानें कितने घंटे रुकेंगे
jaunpur news
जौनपुर में सरकारी जमीन की पैमाइश के दौरान बवाल, बीजेपी नेता पर पिटाई का आरोप
Noida News
शादी नहीं की तो..दिलजले आशिक का शोले वाला कांड, देखकर लोगों के फूले हाथ-पांव