आजमगढ़ में जमीन विवाद का तांडव! डंडों से मारपीट और घर में तोड़फोड़, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

Azamgarh News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक हैरान कर देने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पक्षों के बीच मारपीट और घर में डंडे से तोड़फोड़ की जा रही है. इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्जकर कार्यवाही में जुट गई है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना आज़मगढ़ में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव की बताई जा रही है. बता दें कि भूमि व घर विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट और घर में डंडे से तोड़फोड़ किया जा रहा है. यह घटना चार दिन पूर्व का बताया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस इस मामले में वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर तथा पीड़िता की तहरीर पर 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्जकर कार्यवाही में जुट गई है.

जमीन विवाद का मामला

गांव निवासी सुमन तिवारी ने पुलिस को तहरीर दिया कि बीते 26 दिसंबर को दिन में जमीन विवाद को लेकर उनके पट्टीदार रणविजय तिवारी, विपिन तिवारी, दुर्गावती तिवारी, ममता, सिखा और काव्या ने मिलकर उनके साथ लात-घूंसों से मारपीट की.

जान से मारने की धमकी

आरोप है कि जब बीच-बचाव के लिए उनकी दो बेटियां गोल्डी तिवारी और वर्षा तिवारी पहुंचीं तो हमलावरों ने उन्हें भी लाठी-डंडों और लात-घूंसों से पीटा, जिससे तीनों को गंभीर चोटें आईं.इन आरोपियों ने गंदी-गंदी गालियां और जान से मारने की धमकी दी तथा उनके घर में रखे करकट को तोड़कर नुकसान पहुंचाया. इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

एसपी का बयान

इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर चार महिलाओं सहित 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वायरल वीडियो सहित सभी तथ्यों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.

