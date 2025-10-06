Azamgarh News: आजमगढ़ भोज समारोह में तांडव,दलित बच्ची से कुर्सी लेने को लेकर मारपीट में पांच घायल

आजमगढ़/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: आजमगढ़ जिले में 4 अक्टूबर की रात एक भोज कार्यक्रम में मामूली विवाद हिंसक रूप ले लिया. दो पक्षों के बीच कुर्सी पर खाना खा रही दलित बच्ची से कुर्सी लेने को लेकर कहासुनी हुई. इस दौरान दोनों तरफ से कुल पांच लोग घायल हो गए. इनमें से दो लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि तीन लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया.

मुकदमा दर्ज और आरोपी

दरअसल यह घटना आजमगढ़ के तरवां थाना क्षेत्र के तरवां कटाई गांव की है. घटना होने के बाद खेदू राम की तहरीर पर 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. आरोपी हैं: राम जन्म राजभर, अर्पित राजभर, अभिषेक राजभर, किशन राजभर, मनीष राजभर, प्रिंस राजभर, अनिल राजभर, गोलू राजभर, कैलाश राजभर, सूरज राजभर, पवन यादव, विपुल यादव और अंकित राजभर है.

ब्लॉक प्रमुख ने जताया विरोध

मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिलने पर लालगंज पल्हना के ब्लॉक प्रमुख अनुराग उर्फ सोनू सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि राजभर समाज के लोगों पर मुकदमा नहीं दर्ज किए जाने को लेकर आपत्ति है. पुलिस के रवैये से नाराज ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों ने थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया.

पुलिस और ग्रामीणों की स्थिति

धरने की सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि दलित समाज की तरफ से मुकदमा लिखवाने वाले लड़के अनिकेत राजभर को पुलिस ने उठाया, जबकि उसका नाम मुकदमे में नहीं है. इसके साथ ही पुलिस पर लड़के के पिता के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया गया.

निष्पक्ष जांच की मांग और तनावपूर्ण हालात

ब्लॉक प्रमुख और समर्थकों ने लगभग 4 घंटे तक धरना दिया. इस दौरान ग्रामीण और महिलाएं भी थाने पहुंच गईं, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई. सीओ लालगंज और थानाध्यक्ष समेत अन्य अधिकारी मौके पर तैनात हुए. पुलिस ने समझाइश देकर और निष्पक्ष जांच का आश्वासन देकर धरना शांत करवाया.

घायल परिजनों की न्याय की मांग

घायल व्यक्तियों के परिजनों ने मुकदमा दर्ज कर न्याय की मांग की है. प्रशासन और पुलिस अब मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी पक्षों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है.

