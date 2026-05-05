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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुड़दंग करना पड़ा भारी, सलाखों के पीछे पहुंचे पांच रईसजादे

Azamgarh news: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कुछ युवकों द्वारा लग्जरी वाहन थार व दो स्कॉर्पियो पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो गया था. अब आजमगढ़ पुलिस का एक्शन देखने को मिला है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 05, 2026, 11:07 PM IST
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Azamgarh Police
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वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कुछ युवकों द्वारा लग्जरी वाहन थार व दो स्कॉर्पियो पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वाहनों के नंबर से आरोपियों की पहचान कर बड़ी कार्रवाई की है. यहां टोल प्लाजा के पास बीच सड़क पर गाड़ी रोककर रील बनाना और स्टंट करना इन युवकों को भारी पड़ गया. पुलिस ने जनसुरक्षा को खतरे में डालने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही करने तथा सभी लग्जरी गाड़ियों को सीज किया. 

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्टंट का वीडियो हुआ था वायरल
इस वायरल वीडियो में कुछ युवक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वाहन के सामने खड़े होकर वीडियो बना रहे थे. इसमें न सिर्फ एक्सप्रेसवे पर वाहन रोक रहे थे, बल्कि वह उल्टी दिशा में रहे वाहनों का रास्ता भी बाधित कर रहे थे, जिससे अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो रहा था. इस वायरल वीडियो को संज्ञान लेते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशानुसार थाना मुबारकपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीडियो के आधार पर गाड़ी के नंबरों की पहचान कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया. 

इनकी हुई गिरफ्तारी
गिरफ्तार युवकों में अम्मान, नावेद, अनवर, राहत अली व दानिश ये सभी निवासीगण मोहल्ला पूरारानी थाना मुबारकपुर क्षेत्र के बताये गये. घटना में प्रयुक्त वाहन को भी धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज कर विधिक कार्रवाई की गई है. इस मामले को लेकर पुलिस ने लोगों से अपील भी किया कि एक्सप्रेसवे एवं सार्वजनिक मार्गों पर इस प्रकार की गतिविधियों से बचें. एक्सप्रेसवे पर वाहन रोकना, स्टंट करना अथवा यातायात बाधित करना दंडनीय अपराध है. सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हेतु कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में सख्त वैधानिक कार्रवाई की जायेगी. 

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