मऊ में मिड-डे मील बना जहर! दाल खाते ही कई छात्राएं पहुंचीं अस्पताल, स्कूल प्रशासन में मचा हड़कंप

 Mau News :  मऊ के कटीहारी स्थित राजकीय आवासीय विद्यालय में मिड-डे मील की दाल खाने के बाद कई छात्राएं बीमार हो गईं.  उल्टी-चक्कर की शिकायत पर पांच छात्राओं को जिला अस्पताल रेफर किया गया. वार्डन ने दाल में ज़हरीला पदार्थ मिलाए जाने की आशंका जताई है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 23, 2025, 04:22 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

मऊ न्यूज/प्रकाश पाण्डेय:  उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के बडरांव ब्लॉक स्थित पंडित दीनदयाल राजकीय आवासीय विद्यालय, कटीहारी में शुक्रवार दोपहर मिड-डे मील खाने के बाद बड़ा हादसा हो गया. दोपहर लगभग 12:30 बजे लंच के दौरान छात्राओं ने दाल खाने के तुरंत बाद उल्टी, चक्कर और बेहोशी की शिकायत शुरू कर दी.  कुछ ही मिनटों में कई बच्चियों की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया.

छात्राओं को तत्काल अस्पताल ले जाया गया
जैसे ही लक्षण दिखे, स्कूल प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए छात्राओं को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, लेकिन वहां हालत गंभीर देखते हुए पांच छात्राओं को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. अस्पताल में डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है. स्वास्थ्य विभाग भी मामले की बारीकी से निगरानी कर रहा है. 

जहरीला पदार्थ मिलाने की आशंका
विद्यालय की वार्डन रिंकू शाही ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि छात्राओं के भोजन में जहरीला पदार्थ मिलाया गया है। उनका कहना है कि केवल दाल खाने के बाद ही बच्चियों की तबीयत खराब हुई, जिससे आशंका है कि किसी अज्ञात तत्व को दाल में मिलाया गया। उन्होंने बताया कि घटना के दौरान तीनों रसोइया मौके पर मौजूद थीं और जांच में उनके बयान भी लिए जा रहे हैं।

प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क
घटना के बाद पूरे शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है। अधिकारियों ने स्कूल का दौरा कर दाल और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने कब्जे में ले लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है और स्कूल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता तथा किचन प्रबंधन से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है।

अभिभावकों में दहशत
मामले की जानकारी मिलते ही छात्राओं के अभिभावक अस्पताल और स्कूल पहुंचे। बच्चियों की अचानक बिगड़ती हालत से अभिभावकों में डर और गुस्सा दोनों देखा गया। कई ने स्कूल प्रशासन से मिड-डे मील की सुरक्षा पर सवाल भी उठाए।

जांच रिपोर्ट का इंतजार
फिलहाल अस्पताल में भर्ती सभी छात्राओं की हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन जब तक भोजन के नमूने की जांच रिपोर्ट नहीं आती, तब तक यह साफ नहीं हो सकेगा कि बच्चियों की तबीयत खराब होने के पीछे वास्तविक वजह क्या है। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

