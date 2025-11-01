पूर्वांचल के बाहुबली की फिर बढ़ीं मुश्किलें, 9 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: सपा विधायक रमाकांत यादव को सरकारी काम में बाधा डालने और चक्का जाम करने के मुकदमे में अदालत ने 1 साल की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 2700 रुपये अर्थदंड की दी सजा है. काेर्ट ने 9 साल पुराने मामले में सजा सुनाई है.

यह है पूरा मामला

बताया गया कि 3 फरवरी 2016 को आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे. चेकिंग के दौरान अंबारी चौक पर जयप्रकाश यादव उर्फ मंशा यादव के वाहन से लगभग दो लाख रुपये बरामद किए गए. जयप्रकाश के पकड़े जाने की सूचना पर रमाकांत यादव अपने दो ढाई सौ समर्थकों के साथ पहुंचे और अंबारी चौकी पर उन्हें छुड़ाने का दबाव बनाने लगे.

समर्थकों ने चक्का जाम कर दिया था

रमाकांत यादव ने अपने समर्थकों के साथ चक्का जाम कर दिया. इससे चौक पर अफरा-तफरी मच गई और लोक शांति भंग हुई. इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सपा विधायक रमाकांत यादव, चंद्रभान, मन्ना उर्फ शेष नारायन, रंगेश यादव तथा रजनीश के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में पेश की.

Add Zee News as a Preferred Source

15 गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी ने कुल 15 गवाह कोर्ट में पेश किए गए. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रमाकांत यादव को एक साल के कारावास और 2700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में आरोपी रंगीश यादव, मन्ना उर्फ शेषनारायण, रजनीश तथा चंद्रभान को दोषमुक्त कर दिया गया.

यह भी पढ़ें : अखिलेश यादव आज सैदपुर में देंगे नवदंपति को शुभकामनाएं, MLA अंकित भारती के बहुभोज में करेंगे शिरकत

यह भी पढ़ें : Chandauli News: कृभको केंद्र पर किसानों से मनमानी! खाद के साथ जबरन थमाया दूसरा उत्पाद, बिल देने से किया इनकार