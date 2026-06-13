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Azamgarh Accident: ट्रेलर से टकराई आर्टिका कार, भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, एक की हालत गंभीर

UP Road Accident: आजमगढ़-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार आर्टिका कार के सामने चल रहे ट्रेलर से टकराने के कारण चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 13, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:46 AM IST
Azamgarh Accident: ट्रेलर से टकराई आर्टिका कार, भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, एक की हालत गंभीर
Image Credit: Azamgarh News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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