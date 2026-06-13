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आजमगढ़/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा : जनपद आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बरडीहा मोड़ के पास आजमगढ़-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जहां ट्रेलर से आर्टिका कार का आमने-सामने टक्कर हो गया, इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हुई, तो एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.
कहां हुआ हादसा?
आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बरडीहा मोड़ के पास आजमगढ़-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां आमने-सामने टेलर और आर्टिका में टक्कर हो गई, यह टक्कर इतनी जबरदस्त रही कि कार के परखच्चे उड़ गये. उस दौरान कार में सवार लोग वाहन के अंदर बुरी तरह फंस गए थे.जहां मार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. वहीं स्थानीय लोग और सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को संयुक्त सौ शैय्या चिकित्सालय लालगंज पहुंचाया गया. अस्पताल के डॉक्टर ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक गंभीर रूप से घायल अजमल आलम को हायर सेंटर रेफर किया गया.
झारखंड के रहने वाले सभी कार सवार
कार सवार झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर (डाल्टनगंज) क्षेत्र के मोहनिया गांव के निवासी बताए गये. इस घटना की सूचना पुलिस ने मृतकों के परिजनों को फोन दी है. वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस इस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है.
भदोही में हादसा, दो युवकों की मौत
गोपीगंज मिर्जापुर तिराहे पर देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ. आयशर मिनी ट्रक से तेज रफ्तार बाइक टकराई. इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. पुलिस ने ट्रक और बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला है.
कासगंज- ढोलना थाना क्षेत्र के गढ़ी रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है. ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मारी. इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है., गढ़ी गांव से तेरहवीं की दावत खाकर लौट रहे थे टेम्पो में सभी सवार लोग., सभी टेम्पो सवार अलीगढ़ जनपद के बरला थाना क्षेत्र के अलखपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य किया.
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