आजमगढ़ में तेज आंधी का तांडव, मलबे में दबकर किशोरी की दर्दनाक मौत!

आजमगढ़ न्यूज/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां प्रकृति के रौद्र रूप ने एक मासूम की जान ले ली. तरवां थाना क्षेत्र के जमीरपुर गांव में तेज आंधी के दौरान हुए एक हादसे में 15 वर्षीय किशोरी की मलबे में दबकर मौत हो गई. इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

बकरी चराने गई थी किशोरी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जमीरपुर गांव की रहने वाली साहिबा बानो (15 वर्ष) प्रतिदिन की तरह गांव के पास स्थित एक बगीचे में अपनी बकरियां चराने गई थी. दोपहर के समय अचानक मौसम का मिजाज बदला और धूल भरी तेज आंधी चलने लगी. आसमान में अंधेरा छा गया और हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ों का टिकना मुश्किल हो गया.

मलबे में दबी मासूम

आंधी और धूल से खुद को बचाने के लिए साहिबा भागकर पास में ही स्थित ब्रह्म बाबा मंदिर की ओट में खड़ी हो गई. उसे लगा कि मंदिर की छत उसे सुरक्षित रखेगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था. तेज हवा के झोंकों के कारण मंदिर के ठीक पास खड़ा एक विशाल नीम का पेड़ जड़ से उखड़कर सीधे मंदिर की छत पर जा गिरा. पेड़ का वजन और आंधी का वेग इतना अधिक था कि मंदिर की छत भरभराकर ढह गई. साहिबा को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह मलबे के नीचे दब गई.

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ग्रामीणों ने निकाला शव, परिवार में मचा कोहराम

जैसे ही आंधी शांत हुई और आसपास के लोगों को हादसे की भनक लगी, ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़ पड़े. मलबे को हटाकर साहिबा को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक उसकी सांसे थम चुकी थीं. साहिबा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी. इस खबर के गांव में फैलते ही साहिबा के घर में कोहराम मच गया. माता-पिता और परिजनों की चीख-पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो गया.

प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही तरवां थाना पुलिस और राजस्व विभाग की टीम जमीरपुर गांव पहुंची. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कागजी कार्रवाई शुरू की और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. राजस्व विभाग की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया ताकि पीड़ित परिवार को सरकारी नियमों के तहत आपदा राहत सहायता प्रदान की जा सके.

प्राकृतिक आपदा और सुरक्षा के प्रति चेतावनी

आजमगढ़ की यह घटना एक बार फिर हमें आगाह करती है कि प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर तेज आंधी और बारिश के दौरान पेड़ों या जर्जर निर्माणों के पास खड़े होना कितना जोखिम भरा हो सकता है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम की स्थिति में सुरक्षित और पक्के निर्माणों के अंदर ही रहें. साहिबा की मौत ने न केवल एक परिवार का चिराग बुझा दिया, बल्कि पूरे गांव को एक गहरा जख्म दे दिया है.

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