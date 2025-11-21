आजमगढ़ में 25 हजार के इनामिया शातिर गैंगस्टर का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

Azamgarh Crime News (वेदेन्द्र प्रताप शर्मा): आजमगढ़ में अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले के जीयनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जहां एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर व 25 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त फकरे आलम उर्फ फकरू को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है. मुठभेड़ में फकरे आलम को दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. जबकि उसका साथी अमजद उर्फ भुचच्ला अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.

पुलिस पर की फायरिंग

मुखबिर की सूचना पर आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थानाध्यक्ष मय टीम के साथ केशवपुर जंगल तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान सिल्वर रंग की बिना नंबर प्लेट स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखे. पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो दोनों भागने लगे और घबराहट में मोटरसाइकिल सहित गिर पड़े. गिरते ही फकरे आलम ने अपने साथी को पुलिस पर फायर करने के लिए ललकारा और खुद पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले की नीयत से फायर झोंक दिया.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली

आत्मरक्षा में पुलिस ने नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की, जिसमें फकरे आलम के दाहिने पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. घायल अवस्था में उसे तत्काल प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल भिजवाया गया. फकरे आलम उर्फ फकरू निवासी कुरैशनगर, थाना जीयनपुर पर गैंगस्टर एक्ट, गोवध निषेध, NDPS, आर्म्स एक्ट, चोरी, जालसाजी सहित आजमगढ़ व जौनपुर जनपद में 16 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

वह जीयनपुर थाने का घोषित हिस्ट्रीशीटर और 25 हजार रुपये का वांछित इनामिया था. पुलिस ने अभियुक्त के पास से नाजायज तमंचा, दो जिंदा व खोखा कारतूस, सिल्वर रंग की बिना नंबर प्लेट स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल और 1500 रुपये नकद बरामद किया हैं. फरार अभियुक्त अमजद उर्फ भुचच्ला, निवासी खालिसपुर की तलाश की जा रही है.