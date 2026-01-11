Advertisement
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

एक कॉल और मौत की साजिश… गाजीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोलियों से भूना

Ghazipur News: गाजीपुर जनपद में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. ऐसा बताया जा रहा है कि बदमाशों ने मृतक को पहले फोन करके बुलाया था. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 11, 2026, 08:43 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Ghazipur News/आलोक त्रिपाठी:उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में देर शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी.  मृतक की पहचान दीपक राजभर (22) के रूप में हुई है.  घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. 

कहां हुई घटना?
यह वारदात कासिमाबाद थाना क्षेत्र के बेलसड़ी गांव के पास की बताई जा रही है.  बेखौफ बदमाशों ने पहले युवक को फोन करके बाजार बुलाया और फिर उसके सिर व सीने में गोली मार दी.  हत्या को अंजाम देने के बाद बदमाश असलहा लहराते हुए फिल्मी अंदाज़ में बाइक से फरार हो गए.  देर शाम हुई इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. 

जानकारी के मुताबिक, गाजीपुर के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के बेलसड़ी गांव के पास रविवार देर शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बेलसड़ी गांव निवासी 22 वर्षीय दीपक राजभर की गोली मारकर हत्या कर दी गई.  स्थानीय लोगों के अनुसार, बदमाशों ने दीपक को फोन कर बेलसड़ी बाजार बुलाया था. 

बातचीत के दौरान अचानक बदमाशों ने दीपक के सिर और सीने में गोली मार दी.  गोली लगते ही वह मौके पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई.  वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक से फरार हो गए.  सूत्रों के मुताबिक, बदमाश असलहा हवा में लहराते हुए पूरी तरह फिल्मी स्टाइल में भाग निकले. 

घटना की सूचना मिलते ही कासिमाबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची.  पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.  फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस कॉल डिटेल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है.  घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. '

और पढे़ं: आधी कीमत में चल रहा था नकली नोटों का धंधा... यूपी के इस जिले में 'काला धन' बेनकाब 

देवरिया में गरजा प्रशासन का बुलडोजर,  अवैध मजार को लेकर बड़ी कार्रवाई

