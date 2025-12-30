Advertisement
गाजीपुर तिहरा हत्याकांड: क्रिसमस की रात गहमर में पसरा मातम, 5 दिन बाद मिला तीसरा शव…सामने आई दिल दहला देने वाली कहानी

Ghazipur triple murder case: गाजीपुर जिले में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हुआ तिहरा हत्याकांड अब पूरी तरह खुलकर सामने आ चुका है. इस दिल दहला देने वाली वारदात में लापता चल रहे तीसरे युवक का शव भी उसी पोखरी से बरामद कर लिया गया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 30, 2025, 12:19 PM IST
Ghazipur triple murder case/आलोक त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गहमर कोतवाली थाना क्षेत्र में क्रिसमस की पूर्व संध्या 24/25 दिसंबर की देर रात हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड की पूरी तरह पुष्टि हो गई है. इस मामले में लापता चल रहे तीसरे युवक अंकित सिंह का शव भी उसी पोखरी से बरामद कर लिया गया है, जहां पहले उसके साथी विक्की सिंह और सौरभ सिंह के शव मिले थे. तीनों शवों की बरामदगी के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि तीनों युवकों की निर्मम हत्या कर शवों को पोखरी में फेंका गया था.

इस हत्याकांड के पीछे क्या थी वजह?
पुलिस के अनुसार यह घटना 24 दिसंबर की रात जन्मदिन की पार्टी से लौटते समय हुई, जब गांव के ही दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश और आपसी वर्चस्व को लेकर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि वह हिंसक झड़प में बदल गया और तीनों युवकों की हत्या कर दी गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे.

पांच दिनों बाद मिला शव?
पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए पहले ही दो शव बरामद कर लिए थे, लेकिन अंकित सिंह पिछले पांच दिनों से लापता था. उसकी मां लगातार गहमर थाने में बेटे की तलाश की गुहार लगा रही थीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाईं. बाद में पोखरी का पानी जनरेटर से निकलवाकर, ड्रोन से स्कैनिंग कराई गई, जिसके बाद आखिरकार अंकित सिंह का शव भी बरामद कर लिया गया. इस मामले में एक दर्जन नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से तीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.

एसपी डॉ. इरज राजा का बयान 
गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. इरज राजा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह घटना आपसी वर्चस्व और पुरानी रंजिश का परिणाम है. इस नृशंस हत्याकांड में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. एक दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी. एसपी ने यह भी बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और मामले की निष्पक्ष व गहन जांच जारी है.

वहीं इस हत्याकांड पर DIG वैभव कृष्ण के निर्देश पर गहमर कोतवाल दीनदयाल पांडेय को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जबकि सैदपुर कोतवाल शैलेश कुमार मिश्रा और गहमर थाने में तैनात दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है. यह निर्णय उस वक्त लिया गया जब जांच में आरोपियों की निगरानी और कानून-व्यवस्था को संभालने में गंभीर कमियां सामने आईं.

