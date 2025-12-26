Advertisement
घोसी सीट पर सपा ने उतारा प्रत्याशी, उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दांव!

Ghosi Upchunav: मऊ की घोसी सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है. सपा ने दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है. सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने सुधाकर सिंह के बेटे सुजी​त सिंह के नाम का ऐलान किया है.

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Dec 26, 2025, 04:04 PM IST
Ghosi By Election: मऊ की घोसी सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है. सपा ने दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है. सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने सुधाकर सिंह के बेटे सुजी​त सिंह के नाम का ऐलान किया है. बता दें कि पिछले महीनों दिल्ली से वाराणसी लौटते समय बाबतपुर एयरपोर्ट पर घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दाैरान उनकी मौत हो गई थी. 

सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली हो गई थी सीट 
सुधाकर सिंह की मौत के बाद घोसी सीट खाली हो गई थी. अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को टिकट देकर बड़ा दांव खेला है. बता दें कि घोसी सीट साल 2023 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई थी. यहां से सपा के टिकट पर सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की थी. पिछले दिनों 67 साल की उम्र में सुधाकर सिंह का निधन हो गया था. 

5 साल में दूसरी बार होंगे उपचुनाव 
गौर करने वाली बात यह है कि इस सीट पर पिछले 5 साल के भीतर दो-दो बार उपचुनाव होने जा रहा है. 2022 में यहां से सपा के टिकट पर दारा सिंह चौहान चुनाव जीते थे. बाद में दारा सिंह चौहान ने बीजेपी का दामन थाम लिया था. इसके बाद यहां उपचुनाव हुआ था. दारा सिंह चौहान बीजेपी के टिकट से उपुचनाव लड़ा, उनके सामने सपा ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा था. सपा के सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की थी. अब एक बार फिर से उपचुनाव होने जा रहा है. 

दो बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं सुजीत सिंह 
सुधाकर सिंह के निधन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव परिवार से मिलने पहुंचे थे. उनसे मिलकर सुधाकर सिंह का बेटा फूट-फूटकर रोता दिखा था. तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि 'सहानुभूति लहर' का फायदा लेने के लिए पार्टी परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट दे सकती है. परिवार में उनके छोटे बेटे सुजीत सिंह राजनीति तौर पर सक्रिय हैं. वह दो बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं. 

बीजेपी से कौन हो सकता है उम्मीदवार?
घोसी में सपा की ओर से प्रत्याशी के नाम सामने आने के बाद बीजेपी में प्रत्याशी को लेकर माथापच्ची देखने को मिल सकती है. 2023 उपचुनाव में यहां से दारा सिंह चौहान को हार मिली थी. वह अब एमएलसी बन चुके हैं. उनकी संभावनाएं ना के बराबर हैं. पिछली हार से बीजेपी को झटका लगा था. सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी यहां से पूर्व विधायक रहे विजय राजभर को मैदान में उतार सकती है. इस सीट पर राजभर वोटर अहम फैक्टर माना जाता है. 

