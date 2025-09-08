आजमगढ़ में युवक की गला रेतकर हत्या, पिता ने बेटे का शव गोद में उठाकर रोते-रोते कहा –क्यों छीन लिया मेरा लाल?

Azamgarh News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बीती देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते हमलावरों ने जयहिन्द कुमार राम की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी. यह घटना उस समय हुई जब वह रात को गांव के सीवान की ओर गया था. आरोप है कि युवती की बेवफाई से खफा पूर्व प्रेमी ने योजना बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया.

कहां का है ये घटना?

ये घटना जहानागंज थाना क्षेत्र के धनारबांध गांव की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, मृतक जयहिन्द कुमार राम हाल ही में अपनी दादी के अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली से गांव आया था. देर शाम वह रोज की तरह टहलने के लिए घर से निकला था. उसी दौरान कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसका गला रेतकर हत्या कर दी. घटना की जानकारी परिजनों को तब हुई जब किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी. परिजन जब मौके पर पहुंचे तब तक जयहिन्द की मौत हो चुकी थी.

परिजनों ने दर्ज कराई तहरीर

मृतक के परिजनों ने तीन लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है. आरोप है कि गांव की एक युवती का पहले आशु राम नामक युवक से प्रेम प्रसंग था, लेकिन विवाद के बाद दोनों में बातचीत बंद हो गई थी. इसके बाद युवती की नजदीकियां जयहिन्द से बढ़ीं. इसी बीच वह नौकरी के लिए दिल्ली चला गया. आरोप है कि युवती की बेवफाई से खफा पूर्व प्रेमी आशु राम ने, युवती के चचेरे भाई श्रवण कुमार और राजेंद्र के साथ मिलकर जयहिन्द की हत्या की साजिश रची.

यह भी चर्चा है कि युवती लगातार जयहिन्द पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहता था. इसी वजह से विवाद और गहरा गया. फिलहाल, मृतक के पिता की तहरीर पर आशु राम, श्रवण कुमार और राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को लगाया गया है.

एसपी का बयान

एसपी सिटी ने बताया कि नामजद तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

