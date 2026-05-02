ये 'वीरु' नहीं 'बसंती' है सर! मऊ में प्रेमी से शादी की जिद में टावर पर चढ़ी प्रेमिका, नीचे उतारने में पुलिस के छूटे पसीने

Mau News: मऊ जनपद से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेम संबंध को लेकर नाराज़ एक युवती ने मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा खड़ा कर दिया. यह मामला घोसी कोतवाली क्षेत्र के मझवारा इलाके के लखनी मुबारकपुर/मानिकपुर गांव का बताया जा रहा है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी.

प्रेमिका प्रेमी के लिए टावर पर चढ़ी

अक्सर फिल्मों में प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए दीवानगी दिखाते नजर आते हैं- जैसे शोले में वीरू का टंकी पर चढ़ना एक मशहूर सीन है. लेकिन बदलते दौर में अब ऐसी घटनाएं हकीकत में उलटे रूप में भी सामने आ रही हैं. इस बार एक युवती अपने प्रेमी से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गई.

प्रेमी से शादी की जिद में टावर पर चढ़ी युवती

जानकारी के अनुसार युवती का पास के गांव के एक युवक से कई वर्षों से प्रेम संबंध था. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवक के परिजन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे. इसी बात से आहत होकर युवती ने शनिवार सुबह टहलने के दौरान अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ने का कदम उठा लिया.

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सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची

घटना की खबर गांव में तेजी से फैल गई और देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए. स्थिति को गंभीर देखते हुए ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को समझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन वह काफी देर तक नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई.

प्रेमी को बुलाकर पुलिस ने युवती को नीचे उतरवाया

काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवती के प्रेमी को मौके पर बुलवाया. प्रेमी से बातचीत कराने और शादी का आश्वासन मिलने के बाद युवती शांत हुई और आखिरकार टावर से नीचे उतर आई. इसके बाद पुलिस दोनों को घोसी थाने ले गई, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. ग्रामीणों ने इस तरह की घटनाओं पर चिंता जताई है और प्रशासन से भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.

यह घटना न केवल प्रेम संबंधों में बढ़ते तनाव को दर्शाती है, बल्कि समाज में संवाद और समझ की आवश्यकता को भी उजागर करती है.

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