Azamgarh News: आजमगढ़ में 25 हजार के इनामिया का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

आजमगढ़/वेदेंद्र प्रताप शर्मा: आजमगढ़ के शहर कोतवाली पुलिस ने मोहती घाट तिराहे के पास एक खतरनाक अपराधी को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान पिन्टू उर्फ अशोक निवासी भिटारी, थाना लोहता जिला वाराणसी के रूप में हुई है. उसके खिलाफ वाराणसी, गाजीपुर, प्रयागराज और आजमगढ़ सहित कई जिलों में लूट, छिनैती, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट समेत 12 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. वह वाराणसी से 25 हजार का इनामिया भी है.

24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर

आजमगढ़ जिले में 24 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ दूसरा एनकाउंटर किया गया. पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि 8 नवंबर को आजमगढ़ जिले के कोलबाज बहादुर क्षेत्र में हुई वृद्ध महिला की सोने की चेन छिनैती का मुख्य आरोपी अवैध हथियार के साथ मोहती घाट के पास छिपा है और कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में है. शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी.

बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग

जहां देर रात एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने की कोशिश की तो वह भागने के प्रयास में उसकी बाइक फिसल गई. खुद को घिरा देख बदमाश ने पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ दो फायर झोंक दिये. जहां जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लगी और वह मौके पर ही धराशायी हो गया. घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल भेजा गया. पूछताछ में पिन्टू ने कबूल किया कि 8 नवंबर को अपने साथी विशाल उर्फ बाबू बीडी के साथ मिलकर उसने वृद्ध महिला से सोने की चेन छीनी थी.

मुकदमा दर्ज

मौके से पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल, तमंचा, दो खाली खोखे और छिनी हुई सोने की चेन बरामद की. वहीं फोरेंसिक टीम ने तमंचा, कारतूस, खून से सनी मिट्टी, फिंगरप्रिंट और हैंडस्वैब के साक्ष्य जुटाये गये. सीओ सिटी ने बताया कि छिनैती की घटना को लेकर कई टीमों का गठन किया गया था. उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.