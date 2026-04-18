बलिया की मिट्टी से राज्यसभा तक: हरिवंश नारायण सिंह का सफर, तीसरी बार उपसभापति बन रचा इतिहास

Ballia: उत्तर प्रदेश के बलिया की धरती ने एक बार फिर देश को ऐसा व्यक्तित्व दिया है, जिसने लोकतंत्र के उच्चतम मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है. हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं, और इस बार उनका चुनाव निर्विरोध हुआ है, क्योंकि विपक्ष ने कोई उम्मीदवार ही नहीं उतारा. यह उपलब्धि इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले मनोनीत सदस्य बन गए हैं.

जन्म से जेपी आंदोलन तक

30 जून 1956 को बलिया में जन्मे हरिवंश का जीवन साधारण पृष्ठभूमि से शुरू होकर असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचने की कहानी है. उनका पैतृक संबंध बिहार के सिताब दियारा गांव से है, जो जयप्रकाश नारायण जैसे महान समाजवादी नेता की जन्मस्थली भी रहा है. इसी वैचारिक विरासत का असर उनके व्यक्तित्व पर साफ दिखाई देता है. छात्र जीवन में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल किया. 1974 के जेपी आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी ने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक समझ दी.

4 दशक की पत्रकारिता, पूर्व पीएम के मीडिया सलाहकार रहे

उनका पेशेवर जीवन भी संघर्ष और समर्पण का उदाहरण रहा. महज 500 रुपये की नौकरी से शुरुआत कर उन्होंने पत्रकारिता में चार दशक से ज्यादा समय तक काम किया. मुंबई में ‘धर्मयुग’ से लेकर रांची में एक प्रमुख अखबार के संपादक के रूप में 25 वर्षों तक नेतृत्व करते हुए उन्होंने मीडिया जगत में मजबूत पहचान बनाई. यही नहीं, वे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के मीडिया सलाहकार भी रहे.

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राजनीति में कैसे हुए एंट्री

राजनीति में उनका प्रवेश अचानक हुआ, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2014 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया. इसके बाद 2018 में वे पहली बार उपसभापति बने और विपक्ष के उम्मीदवार को हराकर अपनी प्रशासनिक क्षमता साबित की. 2020 में दोबारा इस पद पर चुने गए और कई महत्वपूर्ण संसदीय प्रक्रियाओं का संचालन किया, जिसमें विवादित कृषि कानूनों का पारित होना भी शामिल रहा.

संवैधानिक पद की गरिमा पार्टी से ऊपर रखी

उनके करियर का सबसे दिलचस्प पहलू तब सामने आया, जब उनकी पार्टी जदयू ने एनडीए से अलग राह पकड़ ली, लेकिन हरिवंश ने संवैधानिक पद को प्राथमिकता देते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखा. 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होकर उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि उनके लिए पद की गरिमा सर्वोपरि है.

तीसरी बार उपसभापति बन बढ़ाया बलिया का मान

अब 2026 में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोबारा मनोनीत किए जाने के बाद, उनका तीसरी बार उपसभापति बनना न सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बलिया की उस परंपरा का भी सम्मान है, जिसने देश को कई महान नेता दिए हैं.

हरिवंश नारायण सिंह का सफर यह साबित करता है कि जड़ों से जुड़े रहकर भी राष्ट्रीय स्तर पर ऊंची उड़ान भरी जा सकती है.