Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3115248
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

मऊ में दिल दहला देने वाली वारदात! कचरे के ढेर में मिला नरमुंड, आनन-फानन में पहुंची पुलिस

Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ में रोंगटे खड़ने वाली घटना सामने आई है. यहां कोतवाली थाना क्षेत्र के एक पशु अस्पताल के पास कचरे के ढेर में नरमुंड मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 19, 2026, 02:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मऊ में दिल दहला देने वाली वारदात! कचरे के ढेर में मिला नरमुंड, आनन-फानन में पहुंची पुलिस

Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ से रोंगटे खड़े करने वाली वारदात सामने आई है. यहां कचरे के ढेर में एक नरमुंड मिला है. कचरे के ढेर में नरमुंड मिलने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक अस्पताल के पास का है. 

क्या है पूरी घटना
मऊ में गुरुवार की सुबह एक सनसनीखेज खबर लेकर आई. यहां कचरे के ढेर में एक नरमुंड मिला है. देखने में यह नरमुंड किसी बच्चे का लग रहा है. कचरे के ढेर में नरमुंड मिलने खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई. किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से लोगों को हटाते हुए जांच शुरू की. 

वहीं कचरे में नरमुंड मिलने से मऊ पुलिस विभाग भी एक्शन में आ गया है. अधिकारियों को इस मामले की तेजी से जांच के आदेश मिले हैं. पुलिस ने नरमुंड को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा है. बताया जा रहा है कि यह नरमुंड किसी बच्चे का हो सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

नरमुंड मिलने की यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पशु अस्पताल की पानी के टंकी के पास की है. 

पुलिस ने बताया 
एएसपी अनुप कुमार ने बताया कि पशु अस्पताल की पानी की टंकी के पास नरमुंड मिलने की सूचना मिली थी. मौके पर पुलिस टीम पहुंची तो पाया कि एक नरमुंड कचरे के ढेर में पड़ा हुआ था. प्रथमदृष्टया यह नरमुंड किसी बच्चे का लग रहा है. फिलहाल मामला दर्ज कर नरमुंड को पुलिस ने अपने कब्चे में ले लिया है और जांच के लिए भेजा है. वहीं आसपास के लिए लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है. ताकि कोई भी सुराग मिलते ही उस पर आगे जांच बढ़ाई जा सके.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

 

 

TAGS

Mau Crime News

Trending news

seema haider news
सीमा हैदर बन चुकी हैं 6 बच्चों की अम्मा.. 2 दिन पहले ही फिर गूंजी किलकारी
Mau Crime News
मऊ में दिल दहला देने वाली वारदात! कचरे के ढेर में नरमुंड मिलने से फैली सनसनी
Lalitpur news
मैं बालिग हूं,अपनी मर्जी से शादी की’ परेशान किया तो कर लूंगी आत्महत्या! वीडियो वायरल
Vikasnagar news
विकासनगर के इस अस्पताल में दिखा दुनिया का सबसे निडर जीव, डर से थर-थर कांपे लोग
UP Politics
कितना भी ढोंग कर लें, अपमान नहीं छुपेगा....शंकराचार्य विवाद पर सियासत तेज
Noida News
नोएडा में ‘बम ईमेल’ से सनसनी! परीक्षा के बीच एक दर्जन स्कूल खाली,पुलिस हाई अलर्ट पर
Sitapur news
सीतापुर में तिलक समारोह बना रणक्षेत्र, पुरानी रंजिश में चली गोलियां
udham singh nagar news
दुल्हन नहीं… पुलिस की गाड़ी में बैठकर लौटा दूल्हा! कारण जानकर रह जाएंगे हैरान
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में पाइपलाइन फटी, 7000 लोग बूंद-बूंद को तरसे! टैंकर से ढोना पड़ा पानी
Kumaoni Holi 2026
होली से पहले ही कुमाऊं में सजी महफिल, ढोल-मजीरों की थाप पर महिलाओं ने मचाया धमाल