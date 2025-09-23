Azamgarh News: हिंदू परिवार ने लाखों की जमीन कब्रिस्तान के लिए दान की, हिंदू-मुस्लिम एकता की बना मिसाल
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2933909
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

Azamgarh News: हिंदू परिवार ने लाखों की जमीन कब्रिस्तान के लिए दान की, हिंदू-मुस्लिम एकता की बना मिसाल

Azamgarh News: आजमगढ़ से हिंदू-मुस्लिम भाईचारे और सौहार्द की ऐसी मिसाल सामने आई है,जो शायद ही पहले कभी सुनी गई हो. यहां एक हिंदू परिवार ने अपनी लाखों की जमीन मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान के लिए दे दी.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 23, 2025, 06:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Azamgarh News: हिंदू परिवार ने लाखों की जमीन कब्रिस्तान के लिए दान की, हिंदू-मुस्लिम एकता की बना मिसाल

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: जनपद आज़मगढ़ के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के रामनगर निवासी एक परिवार के पांच भाइयों ने भाईचारे और इंसानियत की अनोखी मिसाल पेश की है. पांचों भाइयों ने लाखों रुपये की कीमत की भूमि मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान के लिए दान कर दी, जिसको लेकर क्षेत्र में हिंदू-मुस्लिम एकता की चर्चा तेज हो गई है. 

आज़मगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के रामनगर निवासी राकेश सिंह,अखिलेश सिंह, सुधाकर सिंह, दिनेश सिंह और ओंकार सिंह इन पांच भाइयों ने मिलकर लगभग 30 लाख रुपये कीमत की अपनी भूमि दान कर दी. बताया जा रहा कि हाजीपुर गांव में मुस्लिम समुदाय के पास शव दफनाने के लिए कोई स्थायी जगह नहीं थी. मजबूरी में लोग रसूलपुर गांव के कब्रिस्तान में अनुमति लेकर शव दफनाते थे. 

हाजीपुर निवासी मुनव्वर अहमद ने बताया हमारे पास दफनाने के लिए अपनी जमीन नहीं थी. हर बार रसूलपुर गांव में अनुमति लेनी पड़ती थी. जब हम लोगों ने यह समस्या राकेश सिंह को बताई, तो उन्होंने अपने भाइयों से सलाह कर जमीन दान करने का बड़ा फैसला लिया. समाज में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

जमीन दान को लेकर राजनीतिक मंशा की चर्चा
राकेश सिंह और उनकी पत्नी मालती सिंह अपना दल (एस) से जुड़े हुए हैं. मालती सिंह सगड़ी विधानसभा में पार्टी का मजबूत स्तम्भ मानी जाती हैं. हालांकि इस दान को लेकर कुछ लोग राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं. वहीं इस पर राकेश सिंह ने कहा कि इस काम का राजनीति से कोई संबंध जोड़ना नहीं चाहिए. यह सिर्फ इंसानियत और भाईचारे का मामला है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कदम से न केवल एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ, बल्कि हिन्दू-मुस्लिम एकता का संदेश भी पूरे क्षेत्र में बन गया है. 

ये भी पढ़ें: पूर्वांचल से एक और बड़े एक्सप्रेसवे का आगाज, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे तैयार, आजमगढ़ समेत 4 जिलों को फायदा

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

TAGS

Azamgarh latest News

Trending news

Azamgarh latest News
हिंदू परिवार ने लाखों की जमीन कब्रिस्तान को दान की, हिंदू-मुस्लिम एकता की बना मिसाल
Jhansi News
हमें लड़का पसंद है...शादी की बात करने के लिए बुलाया, प्रेमी पर टूटा 40 लोगों का कहर
mirzapur news
समाज में जहर घोल रही...मीरजापुर में गायिका सरोज सरगम के गानों से बिगड़ रहा माहौल
kanpur latest news
माफिया अखिलेश दुबे पर बुलडोजर एक्शन, 500 करोड़ की जमीन पर चला पीला पंजा
kanpur Dehat
दरभंगा एक्सप्रेस में महिला को हुई प्रसव पीड़ा, गर्भवती ने मृत बच्‍चे को दिया जन्‍म
Shravasti News
8वीं की छात्रा बनी एक दिन की BSA, बचपन का सपना हुआ पूरा, बगल में खड़े रहे अधिकारी
aligarh news
अलीगढ़ में हनीट्रैप का खेल! डॉक्टर को जाल में फंसाकर वसूली, तीन महिलाएं गिरफ्तार
Lalitpur news
ललितपुर में एक दिन की एसपी बनी BA की छात्रा, लोगों की समस्याओं पर लिया ताबड़तोड़ एक्शन
raja bhaiya wife
राजा भैया से अमीर हैं उनकी पत्‍नी! भानवी सिंह की दौलत और शौक देख रह जाएंगे दंग
muzaffarnagar latest news
टावर से कूद जाऊंगा, जान दे दूंगा, मुजफ्फरनगर में रियल लाइफ वीरू का हाईवोल्टेज ड्रामा
;