Azamgarh News: हिंदू परिवार ने लाखों की जमीन कब्रिस्तान के लिए दान की, हिंदू-मुस्लिम एकता की बना मिसाल

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: जनपद आज़मगढ़ के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के रामनगर निवासी एक परिवार के पांच भाइयों ने भाईचारे और इंसानियत की अनोखी मिसाल पेश की है. पांचों भाइयों ने लाखों रुपये की कीमत की भूमि मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान के लिए दान कर दी, जिसको लेकर क्षेत्र में हिंदू-मुस्लिम एकता की चर्चा तेज हो गई है.

आज़मगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के रामनगर निवासी राकेश सिंह,अखिलेश सिंह, सुधाकर सिंह, दिनेश सिंह और ओंकार सिंह इन पांच भाइयों ने मिलकर लगभग 30 लाख रुपये कीमत की अपनी भूमि दान कर दी. बताया जा रहा कि हाजीपुर गांव में मुस्लिम समुदाय के पास शव दफनाने के लिए कोई स्थायी जगह नहीं थी. मजबूरी में लोग रसूलपुर गांव के कब्रिस्तान में अनुमति लेकर शव दफनाते थे.

हाजीपुर निवासी मुनव्वर अहमद ने बताया हमारे पास दफनाने के लिए अपनी जमीन नहीं थी. हर बार रसूलपुर गांव में अनुमति लेनी पड़ती थी. जब हम लोगों ने यह समस्या राकेश सिंह को बताई, तो उन्होंने अपने भाइयों से सलाह कर जमीन दान करने का बड़ा फैसला लिया. समाज में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं.

जमीन दान को लेकर राजनीतिक मंशा की चर्चा

राकेश सिंह और उनकी पत्नी मालती सिंह अपना दल (एस) से जुड़े हुए हैं. मालती सिंह सगड़ी विधानसभा में पार्टी का मजबूत स्तम्भ मानी जाती हैं. हालांकि इस दान को लेकर कुछ लोग राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं. वहीं इस पर राकेश सिंह ने कहा कि इस काम का राजनीति से कोई संबंध जोड़ना नहीं चाहिए. यह सिर्फ इंसानियत और भाईचारे का मामला है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कदम से न केवल एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ, बल्कि हिन्दू-मुस्लिम एकता का संदेश भी पूरे क्षेत्र में बन गया है.

