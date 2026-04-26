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आजमगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच होमगार्ड भर्ती परीक्षा, DM-SSP के औचक निरीक्षण से पारदर्शिता पर जोर

Azamgarh News: होमगार्ड भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद आजमगढ़ का प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया. जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. 

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 26, 2026, 05:48 PM IST
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आजमगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच होमगार्ड भर्ती परीक्षा, DM-SSP के औचक निरीक्षण से पारदर्शिता पर जोर

आजमगढ़ न्यूज/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद आजमगढ़ का प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया. जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.  इस दौरान उन्होंने अग्रसेन महिला महाविद्यालय और शिब्ली नेशनल इंटर कॉलेज पहुंचकर परीक्षा संचालन की स्थिति की गहन समीक्षा की. 

सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विशेष जोर
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया, बैठने की व्यवस्था और केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों, कक्ष निरीक्षकों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए कि परीक्षा पूरी तरह नकलविहीन और सुव्यवस्थित तरीके से कराई जाए.  किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई. 

तीन दिवसीय परीक्षा, दो पालियों में आयोजन
जनपद में यह भर्ती परीक्षा कुल 13 केंद्रों पर तीन दिनों तक आयोजित की जा रही है.  परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में कराई जा रही है.  पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है.  प्रत्येक पाली में 5808 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिससे परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की उपस्थिति देखी जा रही है. 

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कड़ी निगरानी और मजिस्ट्रेट तैनात
परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, जो लगातार निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा सीसीटीवी और अन्य निगरानी उपायों का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके।

यातायात और भीड़ नियंत्रण के निर्देश
अधिकारियों ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के निर्देश भी दिए हैं.  साथ ही अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है. 

शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रही परीक्षा
कड़ी सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी के बीच जनपद आजमगढ़ में होमगार्ड भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई जा रही है.  प्रशासन का दावा है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 

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