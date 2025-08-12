Azamgarh News: वर्दी वाला गुंडा! 24 साल तक पुलिस के नाक के नीचे होमगार्ड करता रहा अपराध, महकमे को नहीं लगी भनक
Azamgarh News: वर्दी वाला गुंडा! 24 साल तक पुलिस के नाक के नीचे होमगार्ड करता रहा अपराध, महकमे को नहीं लगी भनक

Azamgarh Latest News: आजमगढ़ में एक होमगार्ड की काली करतूत का पता चला तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस थाने में तैनात होमगार्ड ने रेप, चोरी और तस्‍करी जैसे अपराधों को अंजाम देता रहा, किसी को इसकी जानकारी तक नहीं हुई. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 12, 2025, 08:10 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: आजमगढ़ के मुबारकपुर थाने में तैनात एक होमगार्ड पुलिस के नाक के नीचे रहकर अपराध को अंजाम देता रहा. पुलिस विभाग को भनक तक नहीं लगी. होमगार्ड पर एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, रेप और चोरी समेत 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें 6 मुकदमें उसी थाने में दर्ज हैं, जहां 24 वर्षों से यह आरोपी सिस्टम में रहकर लगातार ड्यूटी करता रहा और अपने मामलों की पैरवी भी करता रहा है. 

24 सालों में नहीं हुई कार्रवाई
आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव निवासी निरंकार राम की नियुक्ति 2001 में होमगार्ड विभाग में हुई थी. प्रशिक्षण के बाद 2003 में ही उस पर पहला एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा भटनी जीआरपी थाने में दर्ज हुआ. आरोप है कि वह नशे की गोलियां और लड्डू देकर यात्रियों के सामान की चोरी करता था. इसके बाद साल 2003 से 2017 के बीच उसके खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हुए. इसमें 6 मुकदमे थाना मुबारकपुर में दर्ज हैं, निरंकार राम पर 2005, 2010, 2011, 2014 और अन्य वर्षों में एनडीपीएस एक्ट, 110 जी, रेप व पॉक्सो एक्ट तथा चोरी के मामले दर्ज हुए. साल 2009 में देवरिया जिले के भटनी जीआरपी थाने में 50 हजार रुपये चोरी का आरोप लगा, जबकि 2017 में मऊ जीआरपी थाने में चोरी व माल बरामदगी का मामला दर्ज हुआ. 

एक दर्जन से अधिक थानेदार बदले, लेकिन नहीं हुई कार्रवाई 
मुबारकपुर थाने में एक दर्जन से अधिक थानेदार बदलने के बावजूद किसी ने आरोपी होमगार्ड की आपराधिक पृष्ठभूमि पर कार्रवाई नहीं की. वह ड्यूटी करते हुए ही अपने मामलों की पैरवी करता रहा. तीन मुकदमों में उसे कोर्ट से बरी किया जा चुका है, जबकि बाकी में ट्रायल चल रहा है. बता दें कि पूर्व में आरोपी को आपराधिक मुकदमों के चलते निलंबित कर बर्खास्तगी की तैयारी की गई थी, लेकिन उसने हाईकोर्ट का सहारा लिया. कोर्ट के आदेश पर 26 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन कमांडेंट डीएन सिंह ने उसकी पुनर्नियुक्ति का आदेश जारी किया. 

कमांडेंट होमगार्ड ने निलंबित कर दिया
इस पूरे मामले में एसपी सिटी ने बताया कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से यह खबर संज्ञान में आई है कि होमगार्ड निरंकार राम जो दामोदरपुर का रहने वाला है. थाना मुबारकपुर में ड्यूटी कर रहा और इसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर कई मुकदमे पंजीकृत हैं. बताया कि इसके खिलाफ पहले ही जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसकी रिपोर्ट कमांडेंट होमगार्ड को प्रेषित की गई थी. कमांडेंट होमगार्ड ने इसे निलंबित कर दिया है. 

