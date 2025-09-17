आजमगढ़ में भीषण हादसा, दो अनियंत्रित बाइक की जोरदार टक्कर में तीन की मौत, 1 की हालत गंभीर
आजमगढ़ में भीषण हादसा, दो अनियंत्रित बाइक की जोरदार टक्कर में तीन की मौत, 1 की हालत गंभीर

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ. दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 17, 2025, 12:59 PM IST
Azamgarh News (सांकेतिक तस्वीर)
Azamgarh News (सांकेतिक तस्वीर)

Azamgarh Accident News: यूपी के आजमगढ़ जिले में देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ. जहां दीदारगंज थाना क्षेत्र के सुरहन गांव के पास बीती देर रात को दो बाइकों में आमने-सामने की टक्कर हो गई. एक बाइक पर सवार 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दूसरे बाइक पर सवार दो युवक घायल हो गये. सभी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. वहीं इस घटना को लेकर परिवार जनों में कोहराम मच गया, जहां मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

बाइक से हुई जोरदार टक्कर
आजमगढ़ जिले में सरायमीर के कौरा गहनी गांव निवासी सैफ व गोलू दोनों बाइक से कल बीती रात में मार्टिनगंज बाजार गये थे. जब वह रात को घर लौट रहे थे, तभी जिले के दीदारगंज के सुरहन गांव के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से जोरदार टक्कर हो गई. सैफ और गोलू के अलावा दूसरे बाइक सवार दो युवक अभिषेक तथा गगन निवासी भूलनडीह थाना बरदह भी गंभीर रूप से घायल हो गये.

गांव में पसरा मातम
चारों घायलों को मार्टिनगंज सीएचसी पर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने सैफ और गोलू को मृत घोषित कर दिया. जबकि अभिषेक और गगन की हालत गंभीर देख जौनपुर रेफर किया गया, जहां अभिषेक की मौत भी हो गई. इस घटना के बाद क्षेत्र तथा गांव में सन्नाटा पसर गया है.

प्रतापगढ़ में 3 की मौत
वहीं, प्रतापगढ़ जिले में भी  तेज़ रफ़्तार कार ने अनियंत्रित होकर दुकान के सामने खड़े कई लोगों को रौंद दिया. दर्दनाक हादसे में 3 लोगो की मौत हो गई जबकि एक की हालत नाजुक है. विचलित कर देने वाली हादसे की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी. मनिकपुर थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बे का मामला है.

 

यह भी पढ़ें - प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू कार ने दुकान के सामने खड़े कई लोगों को रौंदा, 3 लोगों की मौत

 

