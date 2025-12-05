मऊ में रिश्ते शर्मसार! माँ और बेटी के साथ दुष्कर्म, पति और जेठ पर लगे आरोप

Advertisement
Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:08 AM IST
मऊ/प्रकाश पाण्डेय: यूपी के मऊ जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने पति और जेठ पर खुद तथा अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके पति का जेठानी के साथ अवैध संबंध था और विरोध करने पर उसे पीटा जाता था. महिला ने आरोप लगाया कि उसके जेठ और लगातार उसके साथ दुष्कर्म करते थे. वे शराब पीकर घर पर पार्टियां करते थे, बाजारू महिलाओं को बुलाते थे और उसे इंजेक्शन भी दिए जाते थे. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति शराब के नशे में उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने लगे. विरोध करने पर उन्हें खंभे से बांधकर पीटा जाता था. 

क्या बोले अपर पुलिस अधीक्षक
पीड़िता ने बताया कि पहले भी उसने शिकायत की थी, जिस पर सुलह समझौता हुआ था, लेकिन मऊ लौटने के बाद भी उनके साथ गलत हरकतें जारी रहीं. शिकायत दर्ज कराने पर बयान बदलने का दबाव भी बनाया गया था. अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कोतवाली थाने में एक गंभीर प्रकरण दर्ज किया गया है. महिला ने शिकायत की है कि उसके दो जेठ उसके साथ बलात्कार करते हैं, और उसके 37 वर्षीय पति ने अपनी 10 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ जबरन संबंध बनाए हैं. 

मामला दर्ज
इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है. दोनों पीड़िताओं का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा और न्यायालय में उनके बयान दर्ज कराए जाएंगे.इसमें साक्ष्य संकलन करके अग्रिम वैधानिक कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी. इस मामले में कुछ फोटोस और वीडियो प्राप्त हुए हैं जिसमें इस घटना की पुष्टि हो रही है उनकी भी जांच की जाएगी सत्यता की जांच की जाएगी और उन्हें विवेचना में शामिल किया जाएगा इस मामले में एक्शन लेकर कड़ा संदेश आरोपियों में दिया जाए. आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

