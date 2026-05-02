लात-घूंसों से पीटा, फिर चाकू से बहाया खून... दहेज की मांग लेकर पति बना 'दानव' आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आज़मगढ़: जनपद आज़मगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां आरोपी पति द्वारा दहेज को लेकर अपनी पत्नी को कल देर रात लात-घुसो व डंडे से पीटा और चाकू से भी वार कर हत्या कर दी.

हत्या के बाद आरोपी पति फरार

घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया. पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना मिलने पर थाने की पुलिस और जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. इसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू करते हुए आरोपी की तलाश में जुट गई है.

दहेज को लेकर पत्नी से हुआ विवाद

आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र में ग्राम अलीपट्टी मुसहर बस्ती रानीपुर का निवासी अर्जुन मुसहर जिसकी शादी एक वर्ष पूर्व चिंता देवी से हुई थी. चिंता देवी का पति रोटी-रोटी के लिए मजदूरी करता था. बताया गया कि उसका पति अपनी पत्नी चिंता देवी को दहेज को लेकर आये दिन परेशान करता था. शुक्रवार देर रात दोनों में घरेलू विवाद को लेकर कहा-सुनी हुई,. आरोप है कि पति ने उसको लात-घूसों और डंडे से पीटा. इसके बाद चाकू से भी हमला कर उसकी हत्या कर दी.

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पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच शुरू की

घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अब पोस्मार्टम के बाद ही यह साफ होगा कि हत्या किस तरह से की गई. वहीं घटना को लेकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित

पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं ताकि जल्द से जल्द उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके.

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