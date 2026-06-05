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गाजीपुर एनकाउंटर: 'मेरे पति निर्दोष थे' शादी के 37वें दिन बाद कमलेश बिंद एनकाउंटर पर बोली पत्नी

 Ghazipur News: गाजीपुर में बुधवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक लाख के इनामी अपराधी कमलेश बिंद के मारे जाने के बाद जिले का माहौल गरमा गया है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jun 05, 2026, 03:31 PM IST
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गाजीपुर एनकाउंटर: 'मेरे पति निर्दोष थे' शादी के 37वें दिन बाद कमलेश बिंद एनकाउंटर पर बोली पत्नी

गाजीपुर न्यूज/आलोक त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बुधवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक लाख के इनामी अपराधी कमलेश बिंद के मारे जाने के बाद जिले का माहौल गरमा गया है. यह मामला अब केवल एक पुलिस कार्रवाई तक सीमित न रहकर न्याय की मांग और पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठते सवालों के केंद्र में आ गया है. 

एनकाउंटर और पुलिस का दावा
पुलिस के अनुसार, 29 मई की रात होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.  इस सनसनीखेज हत्याकांड में कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडेय समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.  कमलेश बिंद इस मामले में मुख्य वांछितों में शामिल था और उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था.  पुलिस का दावा है कि मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में कमलेश बिंद मारा गया. 

सुहाग की मेहंदी और इंसाफ की गुहार
एनकाउंटर के बाद से कमलेश की पत्नी मनीषा के बयान ने पूरे मामले को एक नया और संवेदनशील मोड़ दे दिया है. मनीषा, जो अभी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है, का कहना है कि उसकी शादी को महज 37 दिन हुए थे। 27 अप्रैल को ही दोनों परिणय सूत्र में बंधे थे. अभी हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था कि उसके सिर से सुहाग का साया उठ गया. 

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मनीषा ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं.  उसका दावा है कि 30 मई को पुलिस उसे और उसकी जेठानी को थाने ले गई थी, जहां  उसके सामने ही पुलिस ने कमलेश को बर्बरता से पीटा.  पत्नी का आरोप है कि पुलिस उसके पति को निर्दोष बताते हुए उन्हें जबरदस्ती उठाकर लाई और बाद में जंगल में ले जाकर फर्जी एनकाउंटर कर दिया. 

जांच और तनावपूर्ण माहौल
इस घटना के बाद कमलेश के गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जहां एक ओर पुलिस इसे अपनी बड़ी कामयाबी और कानून व्यवस्था की जीत मान रही है, वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों के आरोपों ने प्रशासनिक जांच पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं. फिलहाल, पुलिस इस हत्याकांड से जुड़े अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है.  लेकिन कमलेश बिंद का यह एनकाउंटर पुलिस और जनता के बीच विश्वास और संदेह के बीच एक बड़ी खाई पैदा कर गया है.  अब हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी या यह मामला केवल फाइलों में दबकर रह जाएगा. 

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