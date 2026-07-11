सपा नमाजवादी पार्टी, असली PDA भाजपा में... आजमगढ़ में अखिलेश पर गरजे केशव प्रसाद मौर्य

सपा के गढ़ आजमगढ़ में गरजे केशव प्रसाद मौर्य

दरअसल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ के हरिऔध कला केंद्र में बाबू राम कुंवर सिंह की 22वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत संरचना के विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ग्रामीण एवं नगरीय विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में कराए जा रहे हैं. सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से पहुंचाया जा रहा है.