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सपा नमाजवादी पार्टी, असली PDA भाजपा में... आजमगढ़ में अखिलेश पर गरजे केशव प्रसाद मौर्य

Azamgarh News: अखिलेश यादव पर अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर दिए जा रहे बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा पलटवार किया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 11, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:33 PM IST
सपा नमाजवादी पार्टी, असली PDA भाजपा में... आजमगढ़ में अखिलेश पर गरजे केशव प्रसाद मौर्य
Image Credit: Keshav Prasad Maurya

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