सपा नमाजवादी पार्टी, असली PDA भाजपा में... आजमगढ़ में अखिलेश पर गरजे केशव प्रसाद मौर्य

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वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है. अखिलेश यादव पर अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर दिए जा रहे बयान पर कहा कि सपा में परिवारवाद की भ्रष्ट राजनीति होती है, यह गुंडे, माफिया और अपराधियों की समर्थक पार्टी है. केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को मुस्लिम तुष्टिकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाली पार्टी बताया.
'सपा राम द्रोहियों का परिवार'
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चल रहे विवाद पर सपा सुप्रीमो द्वारा लगातार की जा रही विवादित टिप्पणी पर डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी राम द्रोहियों का परिवार है और राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है. श्रीराम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी की जो शिकायतें आई थीं उस पर SIT जांच कर रही है. साथ ही पुलिस कार्रवाई कर रही है, उस मामले में अखिलेश यादव को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है.
सपा के गढ़ आजमगढ़ में गरजे केशव प्रसाद मौर्य
दरअसल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ के हरिऔध कला केंद्र में बाबू राम कुंवर सिंह की 22वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत संरचना के विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ग्रामीण एवं नगरीय विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में कराए जा रहे हैं. सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से पहुंचाया जा रहा है.
सपा शासन में पिछड़े, दलितों पर अत्याचार हुए
केशव प्रसाद मौर्य ने कानून व्यवस्था के संबंध में कहा कि प्रदेश सरकार अपराध एवं अपराधियों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर कार्य कर रही है. आमजन को सुरक्षित, भयमुक्त एवं सुशासित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है. समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी बताते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव फर्जी बात ना करें. वह आजमगढ़ से सांसद भी रहे, PDA के नाम पर पिछड़े, दलितों पर जितना अत्याचार सपा की सरकार में हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ.
असली PDA भाजपा में
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी फर्जी PDA है, जो नहीं चल सकता है. असली PDA भाजपा में है. भाजपा में सामाजिक समीकरण का वास्तविक रूप से शानदार गुलदस्ता दिखाई देता है, जबकि सपा में परिवारवाद साफ-साफ दिखाई देता है. डिप्टी सीएम ने कहा कि आने वाले 2027 में आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों पर कमल खिलाना है, जिसको लेकर सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मजबूती के साथ जुट गए हैं.