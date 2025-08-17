Azamgarh News: आजमगढ़ में मजदूर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, तालाब किनारे मिला शव, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस
Azamgarh News: आजमगढ़ में मजदूर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, तालाब किनारे मिला शव, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस

Azamgarh News: यूपी के आजमगढ़ जिले में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मजदूर गांव के ही तालाब से मछलियां पकड़ने गया था. परिजनों ने मौत को लेकर सवाल खड़े किए हैं.

 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Shailjakant Mishra|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:13 AM IST
आजमगढ़/वेदेंद्र प्रताप: यूपी के आजमगढ़ जिले के एक गांव में अधेड़ व्यक्ति की मौत को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया. मजदूर गांव के ही तालाब से मछलियां पकड़ने गया था. परिजन उसको लेकर अस्पताल पहुंचे. जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल पूरा मामला आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली के कटौली खुर्द गांव का है. यहां के रहने वाला 47 वर्षीय नरेन्द्र कुमार मजदूरी करता था. परिजनों के मुताबिक वह गांव में ही तालाब से मछलियां पकड़ने निकला था. शाम तक जब वह नहीं लौटा तो देखा कि वह तालाब के पास ही बेसुध पड़ा है. 

डॉक्टरों ने घोषित किया मृत
गांववाले उसको लेकर अस्पताल पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को घर पहुंचाया तो स्वजनों में कोहराम मचा और रो-रोकर बुरा हाल हो गया. युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर परिजनों ने सवाल भी खड़े किए हैं.

परिजनों ने लगाए आरोप
वहीं इस घटना को लेकर परिजनों का आरोप है कि संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, जिनके कान पर चोट के निशान भी हैं. जिन लोगों द्वारा डेड बॉडी को लाया गया उनसे पूछताछ तथा कारणों की जांच होनी चाहिए. 

मामले की जांच में जुटी पुलिस
वहीं परिजनों की मांग है कि अगर कोई अपराध किया गया है तो उनको सजा दी जाये. सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने जांच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

