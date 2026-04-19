अलंकार अग्निहोत्री के बाद SDM राजकुमार विवादों में...जय भीम के नारे लगाने का वीडियो वायरल

आजमगढ़/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: राजनीति कुछ लोगों को खूब भाती है चाहे वो अधिकारी हो या कोई और. एक ऐसी ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है. इस वीडियो में लालगंज के एसडीएम राजकुमार बैठा कथित तौर पर अंबेडकर जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलूस में शामिल नजर आ रहे हैं.

वीडियो में एसडीएम माला पहने हुए जुलूस का नेतृत्व करते दिखाई दे रहे हैं. उनके साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और 'जय भीम', 'बाबा साहब अमर रहें' जैसे नारे लगाए जा रहे हैं. साथ ही 'SDM साहब जिंदाबाद' और 'संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं' जैसे नारे भी सुनाई दे रहे हैं.

सूत्रों के अनुसार, एसडीएम राजकुमार बैठा को चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का करीबी बताया जाता है. हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यह पहला मामला नहीं है जब लालगंज एसडीएम पर सवाल उठे हों. इससे पहले भी स्थानीय अधिवक्ताओं ने उन पर पद की गरिमा के विपरीत कार्य करने और पक्षपात के आरोप लगाए थे.

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अब इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर प्रशासनिक निष्पक्षता और आचार संहिता को लेकर बहस छिड़ गई है. फिलहाल इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.

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