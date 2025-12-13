नेताजी को चाहिए था हथियार का लाइसेंस, जौनपुर में नगर पंचायत चेयरमैन काे फायरिंग करवाना पड़ा भारी

Jaunpur News: जौनपुर में मछलीशहर नगर पंचायत के चेयरमैन संजय जायसवाल पर 10 महीने पहले हुए हमले का पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, चेयरमैन संजय जायसवाल ने असलहा लाइसेंस लेने के उद्देश्य से खुद पर गोली चलवाई थी.

जौनपुर पुलिस ने किया खुलासा

एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस टीम बीते दिनों चोरी की बाइकों के खुलासे के बाद से ही सक्रिय थी. शुक्रवार को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ अपराधी चोरी की बाइक लेकर मछलीशहर क्षेत्र के जंघई से गुजर रहे हैं. मछलीशहर पुलिस और एसओजी की गामा टीम ने मौके पर पहुंचकर चार लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक नाबालिग और तीन बालिग शामिल हैं. उनके पास से दो चोरी की बाइकें और एक पिस्टल जो कि आरोपी हिमांशु मिश्रा से बरामद की गई.

23 फरवरी को चेयरमैन पर हुआ था हमला

पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से हिमांशु मिश्रा और निर्देश सिंह ने 23 फरवरी 2025 को मछलीशहर नगर पंचायत चेयरमैन के आवास पर हुई गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था. निर्देश सिंह ने पुलिस को बताया कि उसका बड़ा भाई नमन सिंह उस समय जेल में था. चेयरमैन ने नमन सिंह के माध्यम से खुद पर गोली चलवाने की योजना बनाई थी, जिसके लिए एक लाख रुपये देने का वादा किया गया था.

तीन गोलियां चलाईं थीं

नमन सिंह के आदेश पर निर्देश सिंह ने हिमांशु मिश्रा के साथ मिलकर चेयरमैन के घर पर तीन गोलियां चलाई थीं. निर्देश सिंह ने यह भी बताया कि जब वह जेल में अपने भाई नमन सिंह से मिलने गया था, तब नमन सिंह ने उन्हें दोस्तों के साथ मिलकर चेयरमैन के घर पर गोली चलवाने और इसके बदले एक लाख रुपये मिलने की बात कही थी.

चेयरमैन और उसके भाई के बीच​ विवाद था

निर्देश सिंह के अनुसार, चेयरमैन और उनके भाई के बीच विवाद चल रहा था. चेयरमैन अपनी सुरक्षा की दृष्टि से आर्म्स लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से यह घटना करवाना चाहते थे. पुलिस अब मछलीशहर चेयरमैन संजय जायसवाल से पूछताछ करेगी. यदि आरोपों में सत्यता पाई गई, तो चेयरमैन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

