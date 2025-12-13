Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3040145
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

नेताजी को चाहिए था हथियार का लाइसेंस, जौनपुर में नगर पंचायत चेयरमैन काे फायरिंग करवाना पड़ा भारी

Jaunpur News: 23 फरवरी 2025 को मछलीशहर नगर पंचायत चेयरमैन के आवास पर गोलीबारी से हड़कंप मच गया था. 10 महीने बाद जौनपुर पुलिस ने गोलीकांड का खुलासा कर दिया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 13, 2025, 11:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेताजी को चाहिए था हथियार का लाइसेंस, जौनपुर में नगर पंचायत चेयरमैन काे फायरिंग करवाना पड़ा भारी

Jaunpur News: जौनपुर में मछलीशहर नगर पंचायत के चेयरमैन संजय जायसवाल पर 10 महीने पहले हुए हमले का पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, चेयरमैन संजय जायसवाल ने असलहा लाइसेंस लेने के उद्देश्य से खुद पर गोली चलवाई थी. 

जौनपुर पुलिस ने किया खुलासा 
एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस टीम बीते दिनों चोरी की बाइकों के खुलासे के बाद से ही सक्रिय थी. शुक्रवार को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ अपराधी चोरी की बाइक लेकर मछलीशहर क्षेत्र के जंघई से गुजर रहे हैं. मछलीशहर पुलिस और एसओजी की गामा टीम ने मौके पर पहुंचकर चार लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक नाबालिग और तीन बालिग शामिल हैं. उनके पास से दो चोरी की बाइकें और एक पिस्टल जो कि आरोपी हिमांशु मिश्रा से बरामद की गई. 

23 फरवरी को चेयरमैन पर हुआ था हमला 
पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से हिमांशु मिश्रा और निर्देश सिंह ने 23 फरवरी 2025 को मछलीशहर नगर पंचायत चेयरमैन के आवास पर हुई गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था. निर्देश सिंह ने पुलिस को बताया कि उसका बड़ा भाई नमन सिंह उस समय जेल में था. चेयरमैन ने नमन सिंह के माध्यम से खुद पर गोली चलवाने की योजना बनाई थी, जिसके लिए एक लाख रुपये देने का वादा किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन गोलियां चलाईं थीं 
नमन सिंह के आदेश पर निर्देश सिंह ने हिमांशु मिश्रा के साथ मिलकर चेयरमैन के घर पर तीन गोलियां चलाई थीं. निर्देश सिंह ने यह भी बताया कि जब वह जेल में अपने भाई नमन सिंह से मिलने गया था, तब नमन सिंह ने उन्हें दोस्तों के साथ मिलकर चेयरमैन के घर पर गोली चलवाने और इसके बदले एक लाख रुपये मिलने की बात कही थी. 

चेयरमैन और उसके भाई के बीच​ विवाद था 
निर्देश सिंह के अनुसार, चेयरमैन और उनके भाई के बीच विवाद चल रहा था. चेयरमैन अपनी सुरक्षा की दृष्टि से आर्म्स लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से यह घटना करवाना चाहते थे. पुलिस अब मछलीशहर चेयरमैन संजय जायसवाल से पूछताछ करेगी. यदि आरोपों में सत्यता पाई गई, तो चेयरमैन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें : Azamgarh: पाइल्स का इलाज कराने आया कैदी टॉयलेट के बहाने हुआ फरार, मचा हड़कंप

यह भी पढ़ें : जौनपुर में कोडीन भइया की चर्चा....कफ सिरफ मामले में अभय सिंह का तंज

TAGS

jaunpur news

Trending news

ENBA 2025
ENBA अवार्ड में ZEE UP/UK का बजा डंका, 3 गोल्ड और 3 सिल्वर अवार्ड पर जमाया कब्जा
jaunpur news
नेताजी को चाहिए था हथियार का लाइसेंस, जौनपुर चेयरमैन काे फायरिंग करवाना पड़ा भारी
Barabanki News
दोस्तों से बात करते करते जमीन पर गिरा, बाराबंकी में युवक की हार्ट अटैक से मौत
gonda news
मोटरसाइकिल पर जा रहे देवर भाभी को ट्रक ने उड़ाया, इलाज के दौरान दोनों की मौत
up ias transfer news
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 5 वरिष्ठ IAS के तबादले, 67 अफसरों को प्रमोशन
ayodhya latest news
अयोध्या ईदगाह विवाद में संतों की जीत! इंतजामिया कमेटी ने खुद गिराया विवादित ढांचा
Sonbhadra News
सोनभद्र में दर्दनाक सड़क हादसा, ससुराल से लौट रहे युवक की मौत
Chitai golu devta Mandir
चमत्कारी धाम! न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं? उत्तराखंड के इस धाम में लगाइए अर्जी
Sonbhadra News
सोनभद्र की ‘लाइफ लाइन’ थमी, क्या खनन निदेशक का दौरा देगा राहत की उम्मीद?
Maa annapurna mandir
देश का पहला ऐसा मंदिर, 1 साल तक के बच्चों को भी मिलेगा ये खास प्रसाद