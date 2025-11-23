Azamgarh News : ब्रिटेन की नागरिकता, मदरसा में नौकरी कर उठाई 16.55 लाख की सैलरी, ATS की जांच से 4 अधिकारी निलंबित

आजमगढ़ न्यूज/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा : उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ जिले के मुबारकपुर क्षेत्र स्थित दारूल उलूम अहले सुन्नत अशरफिया मिस्बाहुल उलूम मदरसे के शिक्षक शमशुल हुदा खान पर बड़ा आरोप साबित हुआ है. वर्ष 2013 में उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली, लेकिन इस तथ्य को मदरसा प्रबंधन और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से छिपा लिया. नागरिकता छिपाने के बावजूद वह 31 जुलाई 2017 तक वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं लेते रहे.

क्या है पूरा मामला ?

जांच में सामने आया कि शमशुल हुदा ने न केवल वेतन लिया, बल्कि नौकरी करते हुए चिकित्सा अवकाश, वीआरएस, जीपीएफ और पेंशन जैसे लाभ भी हासिल किए. इसी अवधि में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, श्रीलंका और खाड़ी देशों के अलावा पाकिस्तान की भी 2–3 बार यात्राएं कीं, जिन पर भी विभाग की नजर नहीं गई.

16.55 लाख रुपये की रिकवरी और एटीएस की जांच

यह घोटाला 2022 में तब उजागर हुआ जब विभागीय जांच और एटीएस की रिपोर्ट में तथ्य सामने आए. शमशुल हुदा से 16.55 लाख रुपये की रिकवरी का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है. संतकबीरनगर के खलीलाबाद में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है. डीएम संतकबीरनगर ने रिकवरी के लिए आरसी जारी की, लेकिन उनके बेटे द्वारा हाईकोर्ट में दायर अपील के बाद फिलहाल इस पर रोक लगी हुई है.

चार अधिकारियों पर गिरी गाज, तत्काल निलंबन

जांच में मिलीभगत सामने आने पर शासन ने चार अधिकारियों को दोषी पाया और उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया। इनमें शामिल हैं.शेष नाथ पांडेय, संयुक्त निदेशक (तत्कालीन आजमगढ़, वर्तमान निदेशालय लखनऊ), निष्कर्ष सिंह, तत्कालीन डीएमओ आजमगढ़ (वर्तमान गाजियाबाद),लालमन, तत्कालीन डीएमओ आजमगढ़ (वर्तमान बरेली), प्रभात कुमार, तत्कालीन डीएमओ आजमगढ़ (वर्तमान अमेठी), निलंबन अवधि में शेष नाथ पांडेय को आयुक्त कार्यालय झांसी, जबकि अन्य तीनों को अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय लखनऊ से संबद्ध किया गया है.

पेंशन बंद, अधिकारी बोलने से बचते

शमशुल हुदा की पेंशन बंद कर दी गई है, और उन पर सहित तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज है. जिले के अधिकारी इस मामले में कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और इसे "हाई लेवल" बताकर टिप्पणी करने से इंकार कर रहे हैं.

