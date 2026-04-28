महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी में 'रिश्वत का खेल' बेनकाब! डिग्री कॉलेज की मान्यता के नाम पर हो रही थी मोटी उगाही

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में आज गोरखपुर विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोरी के मामले में छापेमारी की, जहां टीम ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात डिस्पेचर बाबू संजय यादव को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ हिरासत में लिया. बताया जा रहा कि एक डिग्री कॉलेज की मान्यता दिलाने के नाम पर कुल 3 लाख रुपये की मांग की जा रही थी, शिकायत के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते धर दबोचा गया.

50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

आजमगढ़ जिले के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में शिकायतें मिल रही थीं कि डिग्री कॉलेज की मान्यता को लेकर लोगों से रिश्वत की मांग की जाती है, जिसका आलम यह है कि यूनिवर्सिटी में कर्मचारी तथा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी तक लग्जरी जीवन यापन व वाहनों से आवागमन करते हैं. इसी कड़ी में आज महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में रजिस्टर डॉ. अंजनी कुमार मिश्रा के डिस्पेचर बाबू को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गोरखपुर विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया.

कार्यालय की आलमारी में मिले 1 लाख 80 हजार रुपये

छापेमारी के दौरान डिस्पेचर बाबू के कार्यालय की आलमारी से 1 लाख 80 हजार रुपये नगद भी बरामद किये गये, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है. शिकायतकर्ता रामबदन सिंह महाविद्यालय के प्रबंधक सुधीर सिंह ने बताया कि उनसे डिग्री कॉलेज की मान्यता दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपये की मांग की जा रही थी और तय हुआ की 50 हजार रुपये पहले और बाकी ढाई लाख रुपए काम होने के बाद लिया जाएगा. प्रबंधक सुजीत कुमार ने इस मामले की शिकायत विजिलेंस टीम से की.

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रजिस्टार पर गंभीर आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि रजिस्टार डॉ. अंजनी कुमार मिश्रा के कहने पर ही संजय यादव रिश्वत की मांग कर रहा था. शिकायत पर गोरखपुर विजिलेंस टीम ने योजना बनाकर जाल बिछाया और जैसे ही सुजीत कुमार ने 50000 रुपये लिया टीम ने मौके पर ही संजय यादव को पकड़ लिया. फिलहाल विजिलेंस टीम आरोपी पर कार्यवाही तथा पूछताछ कर रही है और पूरे मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है. रिश्वतखोरी को लेकर इस कार्रवाई से विश्वविद्यालय तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. \

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